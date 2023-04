Rusija in Kitajska / Novo zavezniško obdobje

"Imamo zelo močne vezi, ki presegajo vojaško-politična zavezništva iz obdobja hladne vojne in so zelo stabilne," je na ruski televiziji dejal kitajski minister

Kitajski obrambni minister Li Shangfu je v nedeljo na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Šojgujem in predsednikom Vladimirjem Putinom v Kremlju pozdravil močne vezi z Rusijo in dejal, da so rusko-kitajski odnosi "vstopili v novo obdobje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Imamo zelo močne vezi, ki presegajo vojaško-politična zavezništva iz obdobja hladne vojne in so zelo stabilne," je kitajski minister dejal v prevedenem prenosu na ruski televiziji.

"To je moj prvi obisk v tujini, odkar sem prevzel položaj kitajskega obrambnega ministra. Rusijo sem posebej izbral za to priložnost, da bi poudaril posebno naravo in strateški pomen naših dvostranskih vezi," je dodal Li.

Kot je še dejal, je Kitajska pripravljena sodelovati z Rusijo pri "nadaljnji krepitvi strateške komunikacije med obema vojskama", je po poročanju AFP razvidno iz poročila o srečanju, ki ga je objavilo kitajsko obrambno ministrstvo.

"Aktivno sodelujemo prek vojaških oddelkov, redno izmenjujemo koristne informacije, sodelujemo na področju vojaško-tehničnega sodelovanja in izvajamo skupne vaje. To je nedvomno še eno pomembno področje, ki krepi strateško naravo naših odnosov."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Na srečanju, ki se ga je udeležil tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, je Putin prav tako pozdravil vojaško sodelovanje med Rusijo in Kitajsko.

"Aktivno sodelujemo prek vojaških oddelkov, redno izmenjujemo koristne informacije, sodelujemo na področju vojaško-tehničnega sodelovanja in izvajamo skupne vaje," je dejal Putin. "To je nedvomno še eno pomembno področje, ki krepi strateško naravo naših odnosov," je dodal.

Lijev obisk v Rusiji, kjer se bo mudil do srede, prihaja nekaj tednov po obisku kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Moskvi prejšnji mesec, kjer sta s Putinom med drugim pozdravila "novo obdobje" v rusko-kitajskih odnosih in razpravljala o predlogih Pekinga za končanje konflikta v Ukrajini.

kBvpqmHqyvk

WnPTj40fZFo