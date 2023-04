Minister Šarec / »Danes se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami«

Nakup štirih letal za gašenje iz zraka. Dve letali bosta v državo prispeli že pred poletjem.

Obrambni minister Marjan Šarec in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin bosta danes s predstavnikom družbe Air Tractor Europe SL Rafaelom Selmom Beltránom podpisala pogodbo za nakup manjših gasilskih letal.

© Borut Krajnc

Minister za obrambo Marjan Šarec, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in izvršni direktor podjetja Air Tractor Europe SL Rafael Selma Beltran so danes podpisali pogodbo o nakupu štirih letal za gašenje požarov. Prvi dve letali bosta prispeli predvidoma junija, drugi dve letali pa prihodnje leto.

Letos bosta dobavljeni dve dvosedežni letali za gašenje požarov iz zraka, prihodnje leto pa dve enosedežni letali. Vrednost nakupa skupaj z DDV je nekaj čez 23 milijonov evrov, vsako od letal pa bo lahko prevažalo več kot 3000 litrov vode.

"Danes se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami. Ta letala bodo omogočila, da ne bomo prepuščeni na milost in nemilost drugim državam oziroma njihovi razpoložljivosti," je po podpisu poudaril Šarec. Ob tem je spomnil, da je odločitev za nakup namenskih letal za gašenje iz zraka padla že lani poleti, ko je Slovenija doživela enega največjih požarov v svoji zgodovini.

Po ministrovih pojasnilih bodo letala najprej pilotirali vojaški oz. zainteresirani piloti, zaposleni v državni upravi. Bodo pa že po današnjem podpisu pogodbe začeli šolanje in prekvalifikacijo pilotov, njihova delovna mesta bodo umeščena v državno upravo v okviru uprave za zaščito in reševanje. "Veseli me, da ministrstvo štipendira 20 pilotov," je ob tem izpostavil Šarec.

"Ta letala bodo omogočila, da ne bomo prepuščeni na milost in nemilost drugim državam oziroma njihovi razpoložljivosti."



Marjan Šarec,

minister za obrambo RS

Uprava bo sistematizirala tudi delovna mesta tehnikov in inženirjev vzdrževanja, ko bo zmogljivost za gašenje iz zraka popolnoma vzpostavljena. Do takrat pa namerava ministrstvo tehnično vzdrževanje zagotavljati s pomočjo zunanjih izvajalcev. Enota za gašenje požarov bo posebna enota znotraj uprave za zaščito in reševanje, letala bodo registrirana kot civilna. Bo pa Slovenija omenjena letala dala tudi v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov.

Letala bodo stalno stacionirana ali na Brniku ali v Cerkljah, imela pa bodo možnost polnjenja vode na tleh in zajem vode iz vodnih teles, saj je nanje mogoče namestiti tako plovce kot kolesa, je zagotovil Šarec. V času nevarnosti požarov v naravnem okolju bo uprava za zaščito in reševanje določila dodatne lokacije letal, da bodo nameščena čim bližje nevarnosti požarov.

Obrambno ministrstvo je v sporočilu za javnost pojasnilo še, da imajo letala razpon kril 18 metrov, dolga so 10,9 metra, visoka pa 4,9 metra. Njihov rezervoar za vodo ima prostornino 3028 litrov, za vzlet pa na kopnem potrebujejo 600 metrov dolgo stezo (oz. 1005 metrov v primeru ovir v višini 15 metrov), na vodnih površinah pa ta znaša 670 metrov (oz. 1707m v primeru ovir v višini 15 metrov).

XKF64b5CsM4