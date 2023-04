35 let in 14.000 ponovitev / Najdlje predvajana predstava v zgodovini Broadwaya

Konec znamenitega muzikala Fantom iz opere

Po 35 letih in skoraj 14.000 ponovitvah se je v nedeljo še zadnjič spustila zavesa za najdlje predvajano predstavo v zgodovini Broadwaya, muzikal Fantom iz opere. Od premiere januarja 1988 je muzikal Andrewa Lloyda Webbra navduševal Newyorčane in turiste ter postal simbol slavne newyorške gledališke četrti.

Muzikal o zamaskiranemu glasbenemu geniju, ki straši v pariški operni hiši in katerega srce hrepeni po mladi sopranistki Christine, si je ogledalo 20 milijonov gledalcev. S prodajo vstopnic so zaslužili več kot 1,4 milijarde ameriških dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub temu so se producenti odločili, da je napočil čas za konec muzikala z rekordno dolgim predvajanjem, saj so na produkcijo zelo vplivale posledice 18-mesečnega zaprtja Broadwaya med pandemijo covida-19.

Muzikal, ki so ga priredili po istoimenskem francoskem romanu Gastona Lerouxa, je bil leta 1988 nagrajen s sedmimi nagradami tony, vključno z nagrado za najboljši muzikal, 9. januarja 2006 pa je postal najdlje predvajana predstava v zgodovini Broadwaya.

Po ocenah produkcije je bilo v vseh letih pri muzikalu zaposlenih 6500 ljudi, od tega 450 igralcev. Nedeljska predstava pred razprodano dvorano Majestic Theatre na Times Squareu je imela zaporedno številko 13.981.

1600 gledalcev je v nedeljo s stoječimi ovacijami nagradilo Lloyda Webbra, ko se je ta na koncu muzikala na odru pridružil prejšnjim in sedanjim članom igralske zasedbe. 75-letni britanski skladatelj je predstavo posvetil svojemu sinu, ki je marca umrl za rakom.

Napoved, da bodo muzikal Fantom umaknili s sporeda, je zelo povečala povpraševanje po vstopnicah, tako, da so konec muzikala prestavili iz februarja na april. V tednu pred zadnjo predstavo so se poslednje vstopnice na spletnih straneh za rezervacije prodajale za več kot 500 ameriških dolarjev.

V gledališču Majestic Theatre naj bi sicer sedaj začeli z obsežno prenovo.

Naslov najdlje predvajanega muzikala na Broadwayu zdaj pripada muzikalu Chicago, ki je premiero doživel leta 1996, pred muzikalom Levji kralj, ki so ga na program uvrstili leto kasneje.

41 broadwayskih gledališč v bližini Times Squarea, ki so kulturno in turistično središče New Yorka, vsak teden povprečno obišče med 200.000 in 300.000 gledalcev, kar tedensko prinese več kot 30 milijonov ameriških dolarjev prihodkov.

Fantom iz opere je bil premierno uprizorjen leta 1986 v Londonu, kjer je še vedno na sporedu.

