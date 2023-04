»Ta stranka ne bo klasična stranka«

Na Hrvaškem nastaja še ena nova politična stranka, ki obljublja, da bo preprečevala klientalizem

Predsednik šibeniško-kninske županije Marko Jelić je v nedeljo napovedal, da bo maja ustanovil novo stranko, ki bo pod eno streho združevala neodvisne politike. Poudaril je, da lahko sodelujejo z vsemi, razen Domovinskega gibanja in Delavske fronte, ki veljata za skrajno desno oziroma skrajno levo stranko.

Jelić med poznavalci političnega dogajanja na Hrvaškem velja za politika, ki bi lahko igral pomembno vlogo na parlamentarnih volitvah naslednje leto. Vladajočo stranko HDZ je na lokalni ravni spravil z oblasti že v mestu Knin, ko je postal župan, nato pa je HDZ premagal še v šibeniško-kninski županiji, kjer je danes predsednik.

Jelić je v pogovorni oddaji Nedeljom u 2 na hrvaški nacionalni televiziji HRT poudaril, da je pomembno sodelovanje s posamezniki in ne s strankami, ter da bo šlo za stranko neodvisnih politikov.

"Ta stranka ne bo klasična stranka. To bo stranka s političnim okvirjem in ciljem, da omogoči neodvisnim, da nastopijo pod eno streho, v smislu predstavitve političnih ciljev, in to sta enakopravna Hrvaška in preprečevanje klientelizma, ki ga imamo v tem trenutku v državi," je dejal.

Marko Jelić,

predsednik šibeniško-kninske županije

Stranka bo po njegovih besedah okvir za politično delovanje neodvisnih kandidatov in list na nacionalni ravni, saj po hrvaški volilni zakonodaji na državnih volitvah lahko sodelujejo le stranke.

Predsednik šibeniško-kninske županije je dejal, da je željo za vključitev v stranko izrazilo veliko ljudi, ki niso povezani s politiko. "Izjemno sem polaskan, da je toliko zanimanja za nekaj, česar še nismo ustanovili, kar pomeni, da v tej družbi nekaj takšnega potrebujemo," je ocenil.

Dodal je, da uspehov vlade na mednarodni ravni ni mogoče zanikati, a da imajo problem doma. Po njegovi oceni so "zacvetele" sredine, v katerih so na oblasti zamenjali vladajočo HDZ. Na vprašanje, ali bi bil kot koalicijski partner pripravljen sodelovati s HDZ, ni želel dati jasnega odgovora, je pa dejal, da to ni njihov cilj.

Ustanovitev nove stranke je na Hrvaškem v začetku meseca napovedal tudi nekdanji lastnik koncerna Agrokor Ivica Todorić, z njo pa naj bi nastopil na parlamentarnih volitvah.

