G7 / »Ohranili bomo mednarodni red«

Zunanji ministri G7 posvarili pred uporabo sile za spreminjanje mednarodnega reda

Japonski zunanji minister Joshimasa Hayashi je poudaril, da je pomembno ohraniti enotnost znotraj skupine in z drugimi podobno mislečimi državami ter še naprej podpirati Ukrajino.

© Flickr

Zunanji ministri skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) danes nadaljujejo tridnevno zasedanje v mestu Karuizawa na Japonskem. Med drugim so govorili o vojni v Ukrajini, sankcijah proti Rusiji in vse večjih napetostih v azijsko-pacifiški regiji ter posvarili pred uporabo sile za spreminjanje mednarodnega reda.

"Odločno bomo zavrnili vse enostranske poskuse, da bi s silo spremenili status quo," je v luči vse večjih napetosti v azijsko-pacifiški regiji dejal japonski zunanji minister Yoshimasa Hayashi. "Svetu bomo pokazali trdno odločenost skupine G7, da ohrani mednarodni red, ki temelji na pravni državi," je dodal.

Skupina ostaja "zavezana krepitvi, popolnemu usklajevanju in izvrševanju sankcij proti Rusiji", pa je v izjavi glede vojne v Ukrajini zapisalo japonsko zunanje ministrstvo. Hayashi je v tem kontekstu poudaril, da je pomembno ohraniti enotnost znotraj skupine in z drugimi podobno mislečimi državami ter še naprej podpirati Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Odločno bomo zavrnili vse enostranske poskuse, da bi s silo spremenili status quo. Svetu bomo pokazali trdno odločenost skupine G7, da ohrani mednarodni red, ki temelji na pravni državi."



Yoshimasa Hayashi,

japonski zunanji minister

Ministri so bili soglasni, da mora Rusija nemudoma umakniti vse svoje sile in opremo iz Ukrajine. Ob tem so obsodili napoved ruskega predsednika Vladimirja Putina o namestitvi taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji ter ponovili, da je "neodgovorna jedrska retorika Rusije nesprejemljiva". Prav tako so se strinjali, da bodo okrepili prizadevanja za preprečevanje ruskega izogibanja sankcijam ter dobav orožja Moskvi s strani tretjih držav.

Ministri naj bi nadalje razpravljali še o grožnji, ki jo Kitajska predstavlja Tajvanu, severnokorejskih raketnih poskusih in nedavnemu izbruhu nasilja v Sudanu.

Kar zadeva Kitajsko, je Hayashi dejal, da je treba vzpostaviti stabilne in konstruktivne odnose, da bi lahko sodelovali pri soočanju z globalnimi izzivi. Ob tem je poudaril pomen ohranjanja miru in stabilnosti v Tajvanski ožini kot nepogrešljivega elementa za blaginjo mednarodne skupnosti ter se zavzel za mirno reševanje sporov v regiji, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Srečanje zunanjih ministrov G7 poteka pred majskim srečanjem voditeljev skupine v Hirošimi. V skupini, ki ji trenutno predseduje Japonska, so sicer še ZDA, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Italija in Kanada. Srečanje zunanjih ministrov bo trajalo do torka.

6yOrQa1pFSc

L2P-aA7iI9Q

SYqifYoN8So