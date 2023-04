Odtekanje javnega denarja / »Vpliv močnih interesnih skupin je neizmeren«

Spremembe v zdravstvu nujne, pri njihovi pripravi pa so pripravljeni aktivno sodelovati tudi v sindikati javnega sektorja

Sindikati javnega sektorja od vlade in ministrstva za zdravje pričakujejo resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih zakonskih predlogov

© Borut Krajnc

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije poudarjajo, da so spremembe v zdravstvu nujne, pri njihovi pripravi pa so pripravljeni aktivno sodelovati. Ob tem od vlade in ministrstva za zdravje pričakujejo resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih zakonskih predlogov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so zapisali, z zaskrbljenostjo spremljajo stanje slovenskega zdravstvenega sistema. Poleg dolgih čakalnih vrst in nedostopnosti do izbranega zdravnika se vse bolj razkrivajo "tudi nedopustna ravnanja v primeru dvojne prakse, ko delajo zdravniki hkrati v javnem in zasebnem sektorju".

"Vpliv močnih interesnih skupin je neizmeren, kar povzroča odtekanje javnega denarja, ki bi moral biti namenjen izključno tistim, ki potrebujejo zdravstvene storitve, torej pacientkam in pacientom oziroma zavarovankam in zavarovancem. Žal je realno stanje drugačno," so ocenili v konfederaciji.

Zato v konfederaciji ne bodo zagovarjali ohranjanja obstoječega stanja, temveč želijo spremembe, ki bodo prinesle pravo javno zdravstvo. Kot so našteli, želijo preprečiti odtekanje javnega denarja "v žepe tistih, ki jim obstoječi sistem ustreza za lastno napajanje", ob tem pa zahtevajo transparentnost in nadzor ter javno dostopen in konkreten prikaz toka denarja, ki ga vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno.

Močno podpirajo takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev z vplačili v zdravstveno blagajno. V bližnji prihodnosti pa se morajo ta nova vplačila razlikovati po višini in temeljiti na prihodkih posameznika, tako iz dela kot iz premoženja, hkrati pa mora biti del tako nabranih sredstev namenjen tudi dolgotrajni oskrbi, so navedli.

Spomnili so, da konfederacija združuje osem sindikatov, v katere je vključenih skupaj več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih zaposlenih v javnem sektorju, med njimi sta tudi dva velika sindikata v zdravstvu, zato so pripravljeni aktivno sodelovati pri pripravi sprememb. Danes se tako začenjajo pogajanja o predlogih zakonov o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in o zdravstvenem informacijskem sistemu v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta, v torek pa bo oba zakona obravnavala tudi skupščina ZZZS.

"Nasprotujemo apriornemu zavračanju predlaganih sprememb, od vlade in ministrstva za zdravje pa pričakujemo resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih predlogov. Samo odgovoren pristop k pogajanjem z vseh strani ter pripravljenost na vsebinske in izvedbene dogovore lahko prinesejo pozitivne premike v našem zdravstvu," so pozvali.

Ob tem poudarjajo, da so spremembe v zdravstvu nujne. "Obstoječe stanje ne koristi prebivalkam in prebivalcem, torej tistim, ki jim je zdravstveno varstvo namenjeno. Zato ohranjanje obstoječega ni rešitev, ampak del težave," so prepričani v konfederaciji sindikatov javnega sektorja.