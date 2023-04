»Ni vsaka zdravstvena ustanova enaka drugi zdravstveni ustanovi«

IZJAVA DNEVA

"Reforma zdravstva je seveda nujna, ampak moramo se zavedati, kje smo, da lahko vemo, kam gremo. Ali vsaj, kje si želimo biti. Ker ni vsaka zdravstvena ustanova enaka drugi zdravstveni ustanovi. Ohranimo regijske bolnice, ampak samo v tistem delu, v katerem so dobre. Tudi če so samo dobre hiralnice, ker tudi te potrebujemo. Ampak ključno je, da pacienti in njihovi svojci vedo, kaj so. Kje je upanje in kje ga ni. In da tudi tam, kjer ga ni, pacient dobi človeka dostojno oskrbo, tudi če je to samo kozarec vode."

(Kolumnist in urednik Matej Košir o ohranitvi regijskih bolnic samo v tistem delu, kjer so dobre; via zurnal24.si)