Golob / »Davčna reforma nikoli ni bila mišljena zato, da bomo z njo polnili državni proračun«

Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da davčna reforma ni prioriteta, temveč je v ospredju priprava na ponovno uveljavitev pakta stabilnosti in rasti, na kar se po njegovem pripravlja cela Evropa

Robert Golob danes v Državnem zboru

© RTVSLO / MMC

Vlada bo predlog davčne reforme po besedah premierja Roberta Goloba predstavila v kratkem. "Ta zagotovo ne bo takšen, kot so ga predstavili nekateri politični funkcionarji in zagotovo ne z obdavčitvijo regresa, potnih stroškov ali uvajanjem novih nepremičninskih davkov," je danes v DZ zagotovil Golob.

Davčno reformo je treba po njegovih besedah jemati v širšem kontekstu. "Davčna reforma nikoli ni bila mišljena zato, da bomo z njo polnili državni proračun," je premier odgovoril na poslansko vprašanje Jerneja Vrtovca iz NSi, ki je opozoril, da bo vlada ob napovedi vseh reform in plačnih uskladitev morala poiskati nove vire financiranja državnega proračuna. Zanimalo ga je, kakšna bodo nova davčna bremena in opozoril na nujnost predvidljivosti davčnega okolja.

Golob je spomnil, da je Slovenija za Slovaško druga v Evropi po obdavčitvi dela in najslabša po obremenjenosti s socialnimi prispevki. "Ta del zahteva osvežitev, ki jo bo tudi dobil," je napovedal. Ker je Slovenija po obdavčitvi premoženja na 22. mestu v Evropi, bodo posegli tudi na to področje, ampak, kot je dodal, ne nujno na področje nepremičnin.

Predlogi, ki so doslej zaokrožili v javnosti, po njegovih zagotovilih niso bili ne politično usklajeni ne pripravljeni do te mere, da bi bili zreli za javno obravnavo. Vlada bo predlog v obravnavo in razpravo posredovala v kratkem, a sama davčna reforma ni prioriteta, je dejal. "V ospredju je priprava na ponovno uveljavitev pakta stabilnosti in rasti, na kar se pripravlja cela Evropa," je poudaril.

"Po treh letih izjem, ko je bilo možno financirati proračun skozi prekomerno zadolževanje, se te odpravljajo. Na aprilski seji bo pred vami okvir, ki bo odgovoril na vprašanje, kako bo država zagotovila vzdržnost javnih financ, in v katerem bodo navedeni ukrepi. To pomeni, da bomo morali pri reformah upoštevati fiskalno vzdržnost za dosego manj kot triodstotnega primanjkljaja in zmanjševanje dolga v povprečju za okoli eno odstotno točko na leto."



Robert Golob,

predsednik vlade RS

"Po treh letih izjem, ko je bilo možno financirati proračun skozi prekomerno zadolževanje, se te odpravljajo. Na aprilski seji bo pred vami okvir, ki bo odgovoril na vprašanje, kako bo država zagotovila vzdržnost javnih financ, in v katerem bodo navedeni ukrepi. To pomeni, da bomo morali pri reformah upoštevati fiskalno vzdržnost za dosego manj kot triodstotnega primanjkljaja in zmanjševanje dolga v povprečju za okoli eno odstotno točko na leto," je orisal.

Golob je zagotovil, da so ukrepe preučili makroekonomisti v okviru strateškega sveta za makroekonomska vprašanja. "To bo najboljši odgovor na to, kje bomo našli denar znotraj okvirjev. Če bo treba za to spreminjati zakonodajo, jo bomo, ko bo to treba," je dodal ter spomnil na mini davčno reformo, uveljavljeno z letošnjim letom, v kateri so po njegovih besedah izpolnili napoved, da bodo povečali neto prihodke tistih, ki imajo manj.