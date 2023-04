Golob / »Sramota je, da Koroška še vedno nima avtocestne povezave«

Premier Golob je poudaril, da je manjkajoča avtocesna povezava do Koroške sramota za vse, ki so sedeli v prejšnjih mandatih, in toliko večja kot za aktualno vlado, ki je komaj prišla na oblast

Dejstvo, da Koroška še nima avtocestne povezave, je po prepričanju premierja Roberta Goloba sramota. Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov, ki ga moramo zaključiti, je poudaril v DZ, ob tem pa dodal, da ima Slovenija na področju umeščanja v prostor slabo zakonodajo. "Mi je še nismo spreminjali, a jo bomo morali," je napovedal.

"Dejansko je sramota, da Koroška še vedno nima avtocestne povezave. Sramota za vse vas, ki ste sedeli v prejšnjih mandatih, je še toliko večja kot za nas, ki smo komaj prišli," je v odgovoru na vprašanje poslanke SDS Alenke Helbl odgovoril premier.

Poslanko je zanimala časovnica projekta, pri čemer je Golob izpostavil, da je vlada Janeza Janše leta 2021 sprejela resolucijo, po kateri naj bi bila cestna povezava zaključena do leta 2027, hkrati pa so vlogo za gradbeno dovoljenje za del od Šentruperta do Velenja npr. vložili šele aprila lani.

To sicer po njegovih besedah v ničemer ne spremeni dejstva, da imamo žal na področju umeščanja v prostor "res slabo zakonodajo, za kar je verjetno odgovoren parlament iz prejšnjih sklicev".

"Vsaka stvar, ki se je lotimo v tej državi, vsaka stvar, za katero ljudje vedo in zahtevajo spremembe, vemo, da se jih nihče ni lotil 10 ali pa 15 let. In žal je tudi ta povezava Koroške do matice rezultat vašega dela v preteklih desetletjih."



Robert Golob,

predsednik vlade RS

"Mi te zakonodaje še nismo spreminjali, jo bomo pa morali. Vsaka stvar, ki se je lotimo v tej državi, vsaka stvar, za katero ljudje vedo in zahtevajo spremembe, vemo, da se jih nihče ni lotil 10 ali pa 15 let. In žal je tudi ta povezava Koroške do matice rezultat vašega dela v preteklih desetletjih," je dodal.

Korošice in Korošci si, kot je ponovil, zaslužijo avtocestno povezavo s preostalo Slovenijo. "Zaslužili so si jo že pred 10 leti. Jaz se dobro spomnim, kako je bilo nam v Novi Gorici, ko smo jo dobili, zato me ni treba prepričevati, kako potrebna je za Koroško," je še dejal premier.

Parlament je pozval k združitvi moči pri spremembi prostorske zakonodaje, "da bodo časovnice pohitrene".