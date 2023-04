»Dejstvo, da je treba znanost danes zagovarjati kot zanesljiv vir informacij, me močno skrbi«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izpostavila pomen prostega pretoka podatkov in spoštovanja človekovega dostojanstva v luči razvoja umetne inteligence

Nataša Pirc Musar v predsedniški pisarni

© up-rs.si

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Benetkah udeležila konference Simpozij o zasebnosti, kjer je izpostavila pomen prostega pretoka podatkov in spoštovanja človekovega dostojanstva v luči razvoja umetne inteligence. Ob tem je države pozvala k pristopu h konvenciji Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov, t.i. konvenciji 108+.

"Nova informacijska tehnologija se je izkazala za ugoden teren širjenje lažnih novic, dezinformacij in laži. Dejstvo, da je treba znanost danes zagovarjati kot zanesljiv vir informacij, me močno skrbi. Umetna inteligenca je tu in zdaj je čas, da uredimo njeno uporabo, da bi ohranili človekovo dostojanstvo in nadzor nad našim osebnim življenjem," je predsednica opozorila na konferenci, ki je potekala pod pokroviteljstvom Sveta Evrope.

Poudarila je, da bi lahko konvencija 108+ postala mednarodni standard za pravila o zasebnosti v digitalni dobi. V luči tega pa je države, ki spremljajo postopek modernizacije konvencije, vključno z ZDA, pozvala, naj razmislijo o pristopu h konvenciji.

Slovenija je sicer že podpisala protokol o posodobitvi konvencije 108. Trenutno poteka zaključna faza postopka ratifikacije, predsednica pa pričakuje, da bo končana še v letošnjem letu. Na ta način Slovenija prispeva k doseganju praga 36 potrebnih ratifikacij, da bi lahko posodobljena konvencija delno stopila v veljavo prihodnje leto, so sporočili z urada predsednice.

Ob robu konference se je Pirc Musar sestala tudi z namestnikom generalne sekretarke Sveta Evrope Bjornom Bergom. Med drugim sta spregovorila o izzivih, ki jih prinaša hiter razvoj umetne inteligence, predvsem na področju varovanja človekovih pravic.

Predsednica je v pogovoru napovedala tudi svojo udeležbo na vrhu Sveta Evrope, ki bo 16. in 17. maja v Reykjaviku, ter nagovor Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 21. junija v Strasbourgu.