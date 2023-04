»Nihče, še posebej jaz, ne more ostati gluh za to zahtevo po socialni pravičnosti«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da razume jezo Francozov zaradi pokojninske reforme, a vztrajal, da je ta nujna

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v televizijskem nagovoru dejal, da razume jezo Francozov zaradi pokojninske reforme, a vztrajal, da je ta nujna, neukrepanje pa ni rešitev. Macron, ki je v soboto podpisal sporni zakon, je napovedal, da bo vlada v naslednjih sto dneh pripravila načrt za izboljšanje razmer v državi.

Nihče ne more ostati gluh na jezo protestnikov, je v televizijskem nagovoru državljanom po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Macron, ki je v soboto podpisal zakon o sporni pokojninski reformi. Ključne elemente reforme, med drugim dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, je pred tem v petek potrdil ustavni svet.

Macron je izrazil obžalovanje, da glede sprememb ni bilo mogoče doseči soglasja, ter priznal, da razume zaskrbljenost in nasprotovanje državljanov, a da je zaradi povečanja števila upokojencev zvišanje upokojitvene starosti nujno.

Glede protestov, ki so se v Franciji razplamteli proti reformi, je dodal: "Nihče, še posebej jaz, ne more ostati gluh za to zahtevo po socialni pravičnosti."

"Odgovora ne moremo najti niti v togosti niti v ekstremizmu," je dejal francoski predsednik in dodal, da bodo njegova vrata vedno odprta za pogovore s sindikati.

Macron je napovedal, da bo vlada v naslednjih sto dneh pripravila akcijski načrt za izboljšanje razmer v državi, ki bo objavljen 14. julija.

Vlado je pozval, naj začne pogajanja s sindikati o vrsti vprašanj. Ta se bodo osredotočila na potrebo po izboljšanju dohodkov zaposlenih, kariernega napredovanja, pravičnejši delitvi bogastva, izboljšanju delovnih pogojev in pomoči pri prekvalifikacijah, je dejal po poročanju AFP.

"Pred nami je sto dni popuščanja, enotnosti, ambicioznosti in delovanja v službi Francije," je dejal. Napovedal je, da se bo lotil tudi več drugih vprašanj za izboljšanje življenja Francozov, obljubil pa je tudi odločen boj proti kriminalu, socialnim in davčnim goljufijam, pa tudi okrepitev nadzora nad nezakonitim priseljevanjem.

Francoski predsednik je obljubil tudi temeljito prenovo zdravstvenega sistema ter povišanje plač učiteljev.

Med Macronovim televizijskim nagovorom se je pred mestnimi hišami po vsej Franciji zbralo na tisoče ljudi, ki so udarjali po loncih, da bi ga preglasili, poroča AFP. Po govoru pa se je v Parizu množica zbrala na protestu, na katerem so zažigali zabojnike za smeti, policija pa je protestnike razgnala s solzivcem.

Na Macronov govor so se že odzvali tudi njegovi politični nasprotniki. "Odločil se je obrniti hrbet Francozom in ignorirati njihovo trpljenje," je dejala predsednica skrajno desnega Nacionalnega zbora in nekdanja predsedniška kandidatka Marine Le Pen. Predsednik skrajno leve stranke Nepokorna Francija (LFI) Jean-Luc Melenchon pa je ocenil, da je Macron "popolnoma izgubil stik z realnostjo".

Francoska vlada je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njen sprejem naj bi bil nujen, sicer da se bo pokojninski sistem v državi sesul.

Spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so nemudoma spravile na noge sindikate in v zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se pogosto sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili številna področja javnega življenja.

Ob velikem pritisku je vlada po prvotni potrditvi v senatu sredi marca reformo sprejela s pomočjo posebnih ustavnih pooblastil in brez glasovanja v spodnjem domu parlamenta, kjer naj bi ji za potrditev zmanjkalo nekaj glasov.

Sledili so novi protesti z več sto tisoč udeleženci - na zadnjih minuli četrtek se je po oceni policije zbralo 570.000 ljudi.

