ZDA / »Ruske oblasti pozivamo, naj izpustijo vse, ki so pridržani zaradi političnih razlogov«

Veleposlanica ZDA pri Združenih narodih (ZN) Linda Thomas-Greenfield je Rusijo pozvala, naj konča "zatiranje svobode izražanja, tudi proti predstavnikom medijev"

Ameriška veleposlanica v Moskvi Lynne Tracy je včeraj obiskala ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, ki so ga ruske oblasti nedavno obtožile vohunjenja in priprle. Po obisku je na Twitterju zapisala, da je novinar dobrega zdravja, in ruske oblasti ponovno pozvala k njegovi takojšnji izpustitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prvič nam je bil dovoljen dostop do njega, odkar je bil pred več kot dvema tednoma neupravičeno pridržan. Njegovo zdravje je dobro in ostaja močan. Ponovno pozivamo k njegovi takojšnji izpustitvi," je zapisala na Twitterju.

Preiskovalci ruske obveščevalne službe FSB so Gershkovicha v začetku meseca obtožili vohunjenja v interesu ZDA. Vse obtožbe je odločno zanikal in izjavil, da je v Rusiji opravljal novinarsko delo. Gershkovich bo v preiskovalnem priporu ostal do 29. maja, medtem ko čaka na sojenje. Če bo spoznan za krivega, ga čaka zaporna kazen do 20 let.

Po poročanju medijev je Gershkovich v času, ko so ga priprli, poskušal napisati poročilo o odnosu prebivalstva v Rusiji do poskusov rekrutiranja zasebne vojaške skupine Wagner, ki je aktivna na fronti v Ukrajini.

Lynne Tracy,

ameriška veleposlanica v Moskvi

Ruske oblasti so novinarja aretirale v času, ko so se odnosi Moskve in Washingtona zaradi vojne v Ukrajini močno poslabšali. Washington že dlje časa obtožuje Moskvo, da samovoljno aretira državljane ZDA, da bi si v zameno zagotovila izpustitve pridržanih Rusov.

46 članic Združenih narodov, med njimi tudi ZDA, so v luči aretacije ameriškega novinarja danes obtožile Rusijo omejevanja in ustrahovanja medijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Še naprej se bomo zavzemali za svobodo izražanja in varnost novinarjev po vsem svetu. Ruske oblasti pozivamo, naj izpustijo vse, ki so pridržani zaradi političnih razlogov, in končajo zatiranje svobode izražanja, tudi proti predstavnikom medijev," je dejala veleposlanica ZDA pri ZN Linda Thomas-Greenfield.

