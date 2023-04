Harry Potter kot TV serija

Pri seriji, ki jo bo predvajal HBO Max, bo sodelovala tudi avtorica romanov J.K. Rowling. Nadaljevanka naj bi zvesto sledila knjigam.

Igralska zasedba iz filmov o Harryju Potterju (Emma Watson, Daniel Radcliffe in Rupert Grint)

© trustedreviews.com

Pustolovščine slavnega študenta čarovništva Harryja Potterja bodo prikazane tudi v obliki TV serije. Pretočna storitev HBO Max je nedavno objavila projekt, pri katerem bo avtorica sedmih romanov, britanska pisateljica J.K. Rowling, sodelovala kot izvršna producentka. Po napovedih HBO Max bo serija zvesto sledila knjigam.

Serijo pripravljajo z novo igralsko zasedbo in bo po poročanju revije Hollywood Reporter trajala deset let, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

J.K. Rowling je prvi del sage o učencu čarovništva in dogajanju na šoli za čarovništvo Bradavičarki z naslovom Harry Potter in kamen modrosti izdala leta 1997. Sledilo je še šest delov. Z več kot 500 milijoni prodanih knjig v približno 80 jezikih je Harry Potter postal najuspešnejša knjižna serija na svetu.

Knjige so doživele tudi filmsko upodobitev. Od leta 2001 do 2011 je nastalo osem celovečernih filmov z Danielom Radcliffeom, Rupertom Grintom in Emmo Watson v glavnih vlogah.

