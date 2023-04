EU / Nekdanjim poslancem še šest mesecev po prenehanju mandata prepovedano lobiranje v parlamentu

Odločitev, ki naj bi okrepila preglednost dela Evropskega parlamenta, je predsedstvo sprejelo v luči afere Katargate, ki pretresa Bruselj

Najvidnejša vpletena v afero Katargate je nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili

V Evropskem parlamentu so v ponedeljek sprejeli odločitev, v skladu s katero bo nekdanjim poslancem še šest mesecev po prenehanju mandata prepovedano lobiranje v parlamentu. Odločitev, ki naj bi okrepila preglednost dela te institucije, je predsedstvo sprejelo v luči afere Katargate, ki pretresa Bruselj.

Spremenjena pravila uvajajo "obdobje za razmislek", v katerem nekdanji poslanci šest mesecev po koncu mandata ne bodo smeli lobirati v parlamentu. Če se bodo po tem obdobju odločili za lobiranje ali predstavniške dejavnosti v Evropskem parlamentu, pa se bodo morali vpisati v register za preglednost, so sporočili iz parlamenta.

Posledično kot lobisti tudi ne bodo imeli pravic dostopa in ugodnosti, ki so sicer zagotovljene nekdanjim poslancem, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Odločitev je predsedstvo sprejelo, potem ko so vodje parlamentarnih skupin potrdili načrt reform v boju proti korupciji, ki ga je predlagala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Predsedstvo bo v prihodnjih tednih obravnavalo tudi druge vidike prvega svežnja ukrepov, kot je udeležba predstavnikov interesnih skupin na dogodkih v parlamentu in sprememba notranjih pravil o prijavljanju nepravilnosti, napovedujejo v parlamentu.

Do reforme prihaja v času, ko se Evropski parlament spopada s posledicami škandala z domnevnim podkupovanjem evropskih poslancev za uveljavljanje interesov Katarja in Maroka.

Afera je izbruhnila decembra lani, ko je belgijska policija izvedla več kot 20 preiskav na več naslovih, zasegla več kot 1,5 milijona evrov v gotovini in pridržala več ljudi, med njimi grško evroposlanko, takrat še podpredsednico Evropskega parlamenta, Evo Kaili.

Osumljenci naj bi od Katarja in Maroka prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v parlamentu v korist Katarja in Maroka, ki vpletenost zanikata.

Kaili, glavno osumljenko v korupcijski aferi Katargate, so minuli teden v skladu z odločitvijo belgijskega sodnika iz preiskovalnega zapora premestili hišni pripor. Belgijski pravosodni organi so sprejeli podobne odločitve še za dva osumljenca v aferi, in sicer evroposlanca iz Belgije Marca Tarabello in nekdanjega italijanskega evropskega poslanca Antonia Panzerija. Ta je s preiskovalci sicer sklenil dogovor in priznal, da je imel ključno vlogo pri nakazovanju denarja mreži političnih osebnosti. Še en osumljenec, italijanski poslanec Evropskega parlamenta Andrea Cozzolino, je v hišnem priporu v Italiji.

