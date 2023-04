Razkriti zaupni dokumenti / »To ne sodi v javnost«

Uhajanje zaupnih dokumentov, ki so razkrili, kako ameriški obveščevalci vohunijo za partnerji in sovražniki

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby

© Lisa Ferdinando / Flickr

Uhajanje zaupnih dokumentov, ki so razkrili, kako ameriški obveščevalci vohunijo za partnerji in sovražniki, ZDA ni povzročilo večje škode in ni načelo zaupanja zaveznikov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v ponedeljek ocenil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.

"Doslej to obžalovanja vredno razkritje zaupnega gradiva ni povzročilo upada zaupanja med našimi partnerji ali ogrozilo naših skupnih prizadevanj za doseganje ciljev po svetu," je dejal Kirby. Dodal je, da ameriške zaveznice cenijo resnost, s katero ZDA obravnavajo to vprašanje.

Ob tem je Kirby medije znova pozval k previdnosti pri poročanju o dokumentih. "Poudarjamo, da nobeno od teh gradiv ne sodi v javnost," je dejal.

Domnevni zaupni ameriški vojaški dokumenti, ki so se v začetku meseca pojavili na družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Discord, med drugim vsebujejo tajne ameriške vojaške podatke o Ukrajini, Kitajski, Bližnjem vzhodu, vojaških razmerah v indijsko-tihomorski regiji in terorizmu. Dokumenti o Ukrajini med drugim vsebujejo podatke o stanju ukrajinske protizračne obrambe.

Gre za eno najobsežnejših uhajanj podatkov ameriške vlade od leta 2013, ko je Edward Snowden razkril dokumente Agencije za nacionalno varnost.

V zvezi z uhajanjem dokumentov so aretirali 21-letnega pripadnika letalske nacionalne garde ZDA Jacka Teixeiro, ki so ga kasneje obtožili nepooblaščenega hranjenja in posredovanja zaupnih dokumentov ameriške vlade. Glede krivde se uradno še ni izrekel. V priporu čaka na zaslišanje, ki bo v sredo.

