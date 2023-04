Veleposlanik EU tarča napada na svojem domu

Veleposlanik EU v Sudanu, Irec Aidan O'Hara, naj ne bi bil huje poškodovan. Tarča napada pa je bil tudi ameriški diplomatski konvoj.

© wallpaperflare.com

Med spopadi vojske in paravojaških sil RSF v Sudanu je bil na svojem domu v Kartumu napaden veleposlanik EU, Irec Aidan O'Hara, je v ponedeljek zvečer sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Veleposlanik naj ne bi bil huje poškodovan. Medtem je bil v ponedeljek tarča napada v državi tudi ameriški diplomatski konvoj.

Borrell je novico o napadu na veleposlanika sporočil na družbenem omrežju Twitter, pri tem pa ni podrobneje opisal njegovih poškodb. "Varnost diplomatskih prostorov in osebja je glavna odgovornost sudanskih oblasti in obveznost po mednarodnem pravu," je dodal.

Tiskovna predstavnica EU Nabila Massrali je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da je veleposlanik, 58-letni irski diplomat Aidan O'Hara, po napadu v redu. "Varnost osebja je naša prednostna naloga," je poudarila in dodala, da delegacije EU po napadu niso evakuirali ter da še ocenjujejo varnostne ukrepe.

Irski zunanji minister Michael Martin je dejal, da O'Hara ni bil resno poškodovan, da pa je napad groba kršitev obveznosti zaščite diplomatov v skladu z Dunajsko konvencijo. "Aidan je izjemen irski in evropski diplomat, ki služi EU v najtežjih okoliščinah," je izpostavil.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sporočil, da je bil v ponedeljek v državi tarča napada tudi ameriški diplomatski konvoj, pri čemer pa ni bilo mrtvih ali ranjenih. "Lahko potrdim, da so včeraj obstreljevali ameriški diplomatski konvoj. Vsi naši ljudje so varni in nepoškodovani," je povedal novinarjem na Japonskem, kjer se udeležuje srečanja zunanjih ministrov skupine G7. Ob tem je napad označil za nevarno, nepremišljeno in neodgovorno dejanje, navaja AFP.

"Varnost diplomatskih prostorov in osebja je glavna odgovornost sudanskih oblasti in obveznost po mednarodnem pravu."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

V spopadih, ki so izbruhnili v soboto po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje močnim paravojaškim silam za hitro podporo (RSF), je bilo po podatkih Združenih narodov doslej ubitih približno 200 ljudi, 1800 pa ranjenih. ZN so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja.

K nujni prekinitvi sovražnosti je po pogovorih z obema generaloma danes pozval tudi Blinken. "Izgubljenih je bilo že preveč civilnih življenj," je tvitnil in dodal, da je v pogovoru z generaloma "poudaril pomen zagotavljanja vernosti diplomatskega osebja in humanitarnih delavcev" v državi. Kot je dejal, bi bila že 24-urna prekinitev ognja dobro izhodišče za zmanjšanje napetosti.

Tudi Borrell je sprti strani v ponedeljek pozval k ustavitvi nasilja. Kot je tvitnil, civilisti nujno potrebujejo prekinitev ognja, da bi bili varni in da bi omogočili posredovanje. "EU si prizadeva prepričati obe strani, da upoštevata humanitarno prekinitev ognja ter spodbuja dialog," je dejal.

Borrell ni navedel več podrobnosti o mirovnih prizadevanjih. Pred tem je neimenovana tiskovna predstavnica EU po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala, da potekajo pogovori med Borrellom ter predstavniki Kenije, Egipta in Združenih arabskih emiratov.

lTKfugitgjs

zDWLkU2W8_I

D8tedLh9LeA