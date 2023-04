Kitajska za krepitev odnosov s Severno Korejo

Tradicionalno prijateljstvo med državama že dolgo preživlja preizkušnje spremenjenih razmer v svetu

Kitajski predsednik Xi Jinping si bo prizadeval za krepitev odnosov med Kitajsko in Severno Korejo, danes poročajo severnokorejski državni mediji. V sporočilu severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu je ob tem opozoril, da tradicionalno prijateljstvo med državama že dolgo preživlja preizkušnje spremenjenih razmer v svetu.

Kitajska je dolgoletna zaveznica Severne Koreje in njena glavna gospodarska partnerica. Nekdanji kitajski voditelj Mao Zedong je nekoč dejal, da sta si državi, ki sta se zbližali predvsem med korejsko vojno v petdesetih letih prejšnjega stoletja, blizu kot "ustnice in zobje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tradicionalno prijateljstvo med Kitajsko in Severno Korejo že dolgo preživlja preizkušnje spremenjenih mednarodnih razmer," je v sporočilu severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu, ki ga je objavila osrednja severnokorejska tiskovna agencija KCNA, zapisal Xi ter opozoril, da se trenutne mednarodne in regionalne razmere "resno in zapleteno spreminjajo".

"Nenehno si bom prizadeval, da prijateljstvo in sodelovanje med obema stranema dvignemo na višjo raven."



Xi Jinping,

kitajski predsednik

"Nenehno si bom prizadeval, da prijateljstvo in sodelovanje med obema stranema dvignemo na višjo raven," je zagotovil. Xijevo sporočilu Kimu so objavili le nekaj ur preden so zunanji ministri skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) v skupni izjavi po tridnevnem srečanju na Japonskem Pjongjang pozvali, naj se vzdrži nadaljnjih jedrskih in raketnih poskusov, Združene narode pa k sprejetju dodatnih sankcij proti tej državi.

Nekdanji kitajski voditelj Mao Zedong je nekoč dejal, da sta si državi, ki sta se zbližali predvsem med korejsko vojno v petdesetih letih prejšnjega stoletja, blizu kot "ustnice in zobje".

Severna Koreja je namreč v lanskem letu izvedla rekordno število preizkusov orožja, številne izstrelitve različnih tipov raket, vključno z medcelinskimi balističnimi, pa redno nadaljuje tudi letos.

Medtem ZDA in Južna Koreja krepita varnostno sodelovanje, kar v Pjongjangu obravnavajo kot grožnjo za invazijo in okupacijo Severne Koreje, ki se je lani razglasila za "nepovratno" jedrsko silo. Voditelj Kim je v luči tega pozval k eksponentnemu povečanju proizvodnje orožja, vključno s taktičnim jedrskim orožjem.

G0aOLfxAZq4