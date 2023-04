Ukrajina / »Ukrajinske sile so sovražniku zadale velike izgube«

Poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski trdi, da so razmere v mestu Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer med Ukrajino in Rusijo potekajo intenzivni spopadi, pod nadzorom

General Valerii Zaluzhnyi in poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski

© Wikimedia Commons

V mestu Bahmut na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo intenzivni spopadi, ruska vojska pa še naprej izvaja zračne napade in obstreljuje mesto s topništvom, je danes sporočil poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski. Ob tem je zatrdil, da so razmere v mestu pod nadzorom, ukrajinske sile pa naj bi ruskim zadale velike izgube.

"Razmere so trenutno pod nadzorom, ukrajinske sile pa so sovražniku zadale velike izgube," je dejal in dodal, da so ruske napade uspešno odbili tudi drugod, in sicer v okolici mesta Kupjansk v regiji Harkov in okolici mesta Liman na meji med regijama Lugansk in Doneck.

Do njegovih izjav prihaja le dan potem, ko je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da ruska vojska in enote ruske najemniške vojaške skupine Wagner izvajajo skupne vojaške akcije v bitki za nadzor nad Bahmutom. Kot je pojasnil vodja najemniške skupine Jevgenij Prigožin, naj bi vojaki ščitili boke zasebne vojske v boju proti ukrajinskim silam.

Ukrajinsko mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Sirski je nedavno obtožil Rusijo, da na območju Bahmuta uporablja taktiko požgane zemlje, podobno kot v Siriji. Ruske oblasti pa so v četrtek sporočile, da so odrezale ukrajinske sile v Bahmutu ter da jim preprečujejo vstop in izstop iz mesta. Prav tako trdijo, da so zavzele približno 80 odstotkov mesta.

Kijev že dlje časa opozarja, da je Bahmut ključnega pomena za zadrževanje ruskih sil na celotni vzhodni fronti, ukrajinska strategija pri obrambi Bahmuta pa naj bi bila zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo, in pridobiti čas, da se ukrajinske sile pripravijo na lastno protiofenzivo. Slednjo naj bi Kijev sprožil že v prihodnjih dneh, navaja dpa.