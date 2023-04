Kitajska / »Tajvan je sveti in neodtujljivi del kitajskega ozemlja«

"Srečanje zunanjih ministrov skupine G7 ni upoštevalo stališča Kitajske in objektivnih dejstev, grobo se je vmešavalo v kitajske notranje zadeve ter zlonamerno blatilo Kitajsko," je sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

Peking je danes države skupine G7 obtožil, da so na zasedanju zunanjih ministrov skupine na Japonskem blatile Kitajsko in se vmešale v njene notranje zadeve. Ministri držav G7 so namreč v današnji skupni izjavi ob koncu srečanja kritizirali Peking, med drugim zaradi povečevanja napetosti v regiji in kršenja človekovih pravic v Tibetu in Xinjiangu.

"Srečanje zunanjih ministrov skupine G7 ni upoštevalo stališča Kitajske in objektivnih dejstev, grobo se je vmešavalo v kitajske notranje zadeve ter zlonamerno blatilo Kitajsko," je sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin.

"Med vrsticami zadevne izjave je čutiti aroganco, predsodke in zlovešč namen nasprotovati Kitajski in jo zatirati," je ocenil in pri tem posebej okrcal Japonsko, državo gostiteljico srečanja in trenutno predsedujočo skupini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Med vrsticami zadevne izjave je čutiti aroganco, predsodke in zlovešč namen nasprotovati Kitajski in jo zatirati."



Wang Wenbin,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

Zunanji ministri skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) so danes ob zaključku tridnevnega zasedanja Kitajsko zaradi regionalnih vojaških groženj, ki jih ta predstavlja v Južnokitajskem morju in v odnosu do Tajvana, pozvali k odgovornemu ravnanju. V luči nedavnih kitajskih vojaških vaj v okolici Tajvana so poudarili pomen miru in stabilnosti v Tajvanski ožini za varnost in blaginjo mednarodne skupnosti.

"Tajvan je sveti in neodtujljivi del kitajskega ozemlja," je v odzivu na izjavo ponovil Wang in zatrdil, da je "načelo ene Kitajske sidro za mir in stabilnost v Tajvanski ožini".

Zunanji ministri G7 so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic v kitajskih regijah Xinjiang in Tibet. Po Wangovih besedah so to "izključno notranje zadeve Kitajske", Peking pa "ne bo dopuščal vmešavanje katere koli zunanje sile" v te zadeve.

"Zadevne države bi morale resno spoštovati prizadevanja regionalnih držav za ohranitev miru in stabilnosti ter prenehati sejati nesoglasja med državami v regiji in izzivati konfrontacije med tabori."



Wang Wenbin,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

"Zadevne države bi morale resno spoštovati prizadevanja regionalnih držav za ohranitev miru in stabilnosti ter prenehati sejati nesoglasja med državami v regiji in izzivati konfrontacije med tabori," je še dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu.

7wmKDIA7pGI