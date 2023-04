»National Geographic je orožje za množično vizualno uničevanje«

IZJAVA DNEVA

"99 odstotkov fotografij, ki jih vidimo, so fotokopija realnosti. V času podobe so ljudje zmeraj bolj vizualno nepismeni. Vrhunec vizualne nepismenosti je revija National Geographic. Zlorabljajo neizobražene množice in jih prepričujejo z lažjo, da je fotografija realnost. Fotografija je reprezentacija realnosti. National Geographic je orožje za množično vizualno uničevanje. In to zavestno. Z izborom, ki ga naredijo glavni uredniki, izbrišejo vsako fotografsko pisavo, izničijo identiteto vsakega fotografa. Izenačujejo vsa dela, tako da ustvarjanje predelajo v “mass product”. Ta globalni parni valjar seje popolnoma zahodni pogled na preostali svet. Najbolj subverzivna diktatura sodobnega časa je vizualna."

(Fotograf Klavdij Sluban o tem, da je revija National Geographic vrhunec vizualne nepismenosti; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)