Golob / »V javnem sektorju žal ne moreš ene skupine obravnavati ločeno od drugih«

Premier poudarja, da sodniki niso edini z zahtevami

Robert Golob, premier

© Uroš Abram

Premier Robert Golob je po pozivu sodnikov k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij poudaril, da sodniki niso edini z zahtevami. Po njegovih besedah pogajanja tečejo, a "vsi vemo, da v javnem sektorju žal ne moreš ene skupine obravnavati ločeno od drugih". Na ministrstvu pa menijo, da bi bilo problematiko sodniških plač smiselno rešiti čim prej.

Slovenski sodniki so namreč v skupni izjavi, ki so jo sprejeli na ponedeljkovem sestanku na pravni fakulteti v Ljubljani in posredovali medijem, vlado pozvali k takojšnji odpravi plačnih nesorazmerij. Če do konca meseca vlada ne bo sprejela konkretnih ukrepov za izboljšanje njihovega položaja, napovedujejo "dodatne ukrepe", ki pa jih za zdaj ne razkrivajo.

V izjavi sodniki med drugim poudarjajo, da njihov položaj ne more in ne sme biti odvisen od naklonjenosti in dobre volje vsakokratnih odločevalcev. Izpostavljajo, da je tudi aktualna vlada javno priznala, da je položaj sodnikov treba izboljšati, "predvsem pa poskrbeti za odpravo plačnih nesorazmerij, zaradi katerih plače zaostajajo tudi za več kot 20 odstotkov za drugimi plačami v javnem sektorju".

Premier Golob, ki je sicer na občnem zboru Slovenskega društva sredi januarja napovedal dodatek pravosodnim funkcionarjem v višini 600 evrov bruto, je danes dejal, da potekajo pogajanja z vsemi skupinami v javnem sektorju. Verjame, da bodo znotraj teh pogajanj našli tudi ustrezno rešitev za sodno vejo oblasti, je dodal v izjavi ob robu podpisa dogovora med vlado, gospodarstvom ter izobraževalno in raziskovalno sfero o partnerstvu za tehnološki razvoj in inovacijski preboj.

"Zato tudi menimo, da bi bilo smiselno problematiko sodniških plač rešiti čim prej, in ne čakati na ureditev funkcionarskih plač leta, kot je predvideno po časovnici plačne reforme."



Ministrstvo za pravosodje

Na ministrstvu za pravosodje pa so v današnjem odzivu za STA poudarili, da je sodstvo ena od treh vej oblasti, ki ji tako slovenski ustavni red kot mednarodni standardi zagotavljajo materialno neodvisnost, ki jo je dolžna zagotavljati država. Pritrjujejo sodnikom, da je trenutni položaj neustrezen, po oceni ministrice Dominike Švarc Pipan pa tudi neustaven, zato ga je treba čim prej sanirati.

Kot so spomnili, je tudi ustavno sodišče leta 2008 izrecno zapisalo, da se sodniške plače ne smejo nižati tako v nominalni kot v znatni realni vrednosti. "Zato tudi menimo, da bi bilo smiselno problematiko sodniških plač rešiti čim prej, in ne čakati na ureditev funkcionarskih plač leta, kot je predvideno po časovnici plačne reforme," so zapisali v odgovoru.

Vlada je sicer konec januarja v DZ tudi vložila predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, a ga je ob opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ o morebiti ustavnopravno spornih določbah že kmalu zatem umaknila iz zakonodajnega postopka. Tako naj bi zdaj vlada plače pravosodnih funkcionarjev urejala v okviru reforme sistema plač v javnem sektorju.