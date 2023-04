Nemčija oborožuje Ukrajino / »Vemo, da Ukrajina potrebuje podporo v orožju in strelivu«

Nemčija je Ukrajini predala obljubljeni sistem zračne obrambe patriot, namenjen odvračanju ruskih napadov

Nemški kancler Olaf Scholz

© Inga Kjer / Deutscher Bundestag / Flickr

Nemčija je Ukrajini predala obljubljeni sistem zračne obrambe patriot, namenjen odvračanju ruskih napadov, izhaja iz podatkov na spletni strani nemške vlade, kjer ta beleži dobavljeno vojaško pomoč Kijevu. Pred tem je skupina ukrajinskih vojakov zaključila urjenje za uporabo sistema, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Premični sistem zračne obrambe, ki velja za enega najnaprednejših na svetu, se lahko uporablja proti letalom, balističnim ter manevrirnim raketam. Poleg Nemčije so ga Ukrajini obljubile tudi ZDA.

Pred dobavo je skupina ukrajinskih vojakov v eni od članic zveze Nato opravila še zadnje urjenje za uporabo sistema, ki so ga vodili tako predstavniki Nemčije kot ZDA, navedbe virov v nemški vojski povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija je Ukrajini v okviru dobav orožja med drugim namenila tudi 34 tankov gepard, skupaj s 60.000 enotami streliva, kar pa naj bi bilo premalo. Berlin se je zato obrnil na Švico s prošnjo, da dovoli izvoz pri njej kupljenega streliva, kar pa v Bernu zavračajo.

S sklicevanjem na zakonodajo, ki prepoveduje vnovičen izvoz orožja, če je prejemnica udeležena v mednarodnem oboroženem konfliktu, je Švica tovrstno prošnjo doslej že zavrnila tudi Danski in Španiji.

Prav v torek je bil na obisku pri nemškem kanclerju Olafu Scholzu švicarski predsednik Alain Berset, ki je kljub kritikam vztrajal pri zavračanju dovoljenja za izvoz. "Ne morete nas prositi, da kršimo lastne zakone," je dejal.

Obenem pa po njegovih besedah v državi poteka razprava o tem vprašanju. "Pomembno je, da se držimo pravil in jih po potrebi spremenimo," je zaključil.

Nemška vlada to razpravo spremlja in upa, da bo prišlo do sprememb, je dejal Scholz. "Vemo, da Ukrajina potrebuje podporo v orožju in strelivu," njegove besede navaja francoska tiskovna agencija AFP.