Izstrelitev satelita / Severna Koreja se želi zoperstaviti »grožnjam ZDA in Južne Koreje«

Kim Jong-un, severnokorejski voditelj, je v torek obiskal sedež severnokorejske vesoljske agencije, kjer je dal zeleno luč za izstrelitev njihovega prvega izvidniškega satelita za opazovanje Zemlje v vojaške namene.

Severna Koreja je razvila svoj prvi izvidniški satelit, severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je dal zeleno luč za njegovo izstrelitev, je danes poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Datum izstrelitve satelita še ni znan, s krepitvijo vesoljske izvidniške tehnologije pa si Pjongjang želi zoperstaviti "grožnjam ZDA in Južne Koreje".

Kim je v torek obiskal sedež severnokorejske vesoljske agencije, kjer je dal zeleno luč za izstrelitev njihovega prvega izvidniškega satelita za opazovanje Zemlje v vojaške namene. Natančen datum izstrelitve satelita za zdaj še ni znan.

"Naš cilj mora biti, da v prihodnosti izstrelimo še več takšnih satelitov, da bi se bolje zoperstavili grožnjam ZDA in Južne Koreje," je dejal Kim. Ob tem je pojasnil, da je zaradi napetosti na Korejskem polotoku razvoj vesoljske izvidniške tehnologije prednostna naloga Pjongjanga.

Z njo pa si bo Severna Koreja prizadevala pridobiti dostop do informacij o vojaških dejavnostih sovražnih sil, poroča KCNA.

Severna Koreja je že decembra sporočila, da je uspešno izvedla "pomemben test zadnje faze" v razvoju izvidniškega satelita. Namen testa je bil preveriti operativne zmogljivosti sistemov za fotografiranje in prenos podatkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naš cilj mora biti, da v prihodnosti izstrelimo še več takšnih satelitov, da bi se bolje zoperstavili grožnjam ZDA in Južne Koreje."



Kim Jong-un,

severnokorejski voditelj

Razmere na Korejskem polotoku so že dlje časa zelo napete. Pjongjang je v četrtek izstrelil novo balistično raketo, ki naj bi pristala v mednarodnih vodah. Japonske oblasti so tedaj opozorile prebivalce otoka Hokaido, naj se umaknejo v zaklonišča, a so kasneje ta ukaz preklicale.

V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši. Pjongjang je v lanskem letu namreč izvedel rekordno število preizkusov orožja, ZDA in Južna Koreja pa krepita varnostno sodelovanje, kar Severna Koreja obravnava kot grožnjo za invazijo. Številni opazovalci se tudi bojijo, da bi Severna Koreja lahko kmalu izvedla prvi jedrski poskus po več letih.

