Golob / »Cene energije se tudi letos ne bodo premaknile niti za en cent. Ostajajo enako nizke.«

Predsednik vlade Robert Golob je interpelacijo, ki jo je zoper delo vlade vložila SDS, v današnjem odgovoru na seji DZ označil za priložnost, da bodo lahko predstavili resnico o delu vlade. Ta namreč ne pride do ljudi tudi zato, ker so po njegovih besedah nekateri mediji ugrabljeni ter ker nekateri ves čas zavajajo in ustrahujejo.

Golob se je uvodoma zahvali SDS, predvsem pa njenemu predsedniku Janezu Janši, da je spomnil "na vse tisto, čemur so ljudje pred letom dni rekli ne". Kot je dejal, je Janša današnjo obravnavo interpelacije uporabil za obračun s civilno družbo, s čimer se je pokazala razlika "med tistimi, ki verjamemo v to, da je civilna družba sestavni del vsake civilizirane, demokratične in pravne države in med tistimi, ki verjamejo samo v svojo resnico".

Ugotavljal je, da je v interpelaciji 60 odstotkov teksta namenjenega Muzeju slovenske osamosvojitve, dva odstotka pa tistemu, kar ljudi najbolj muči, to je zdravstvu. "To pove vse o prioritetah," je ocenil. Muzej ni bil ukinjen, ampak združen z Muzejem novejše zgodovine, kjer se bo obdobje osamosvojitve obravnavalo po strokovnih načelih, je pojasnil. Dodal je, da so združitev podprla tudi vsa največja veteranska združenja. Osamosvojitev pa ni bil projekt ene stranke, ampak celotne nacije, je poudaril.

Prejšnji vladi vlade Janeza Janše je očital, da je v zadnjem tednu pred nastopom nove vlade, že krepko po volitvah, izvajala kadrovske rošade, odločitve o napredovanjih, dvigih plač za zaslužne. Po volitvah pa so celo poletje vlagali zakone "z enim samim namenom, da se blokira delo parlamenta". Spomnil je, da je bil vložen tudi zakon glede oblikovanja vlade, ki pa je, kot je poudaril, kljub temu delala na "vzpostavitvi pravne države in na odpravi krivic, ki jih je prejšnja vlada povzročala civilni družbi in ljudem".

Ko so se borili s sušo v slovenski Istri, s požari na Krasu, "ste vi blokirali parlament" z zahtevami po referendumih, je dejal. Ob tem smo po njegovih beseda ves čas priča manipulacijam in ustrahovanjem, "ki se ga gre del slovenske politične scene".

Kot je dejal Golob, se je vlada morala ukvarjati z bombastičnimi napovedmi, da nas bo zeblo, da ne bomo imeli električne energije. Na koncu pa se je po njegovih besedah izkazalo, da imamo eno najcenejših energij v Evropi, energijska oskrba pa ni bila ogrožena niti za trenutek. "Ne le, da so bile cene energije zamrznjene v lanskem letu, tudi celo letošnje leto se ne bodo premaknile niti za en cent. Ostajajo enako nizke," je zagotovil.

Nafto in bencin imamo za več kot 20 odstotkov cenejšo od naše zahodne in severne sosede. Zaradi ukrepanja te vlade se je gospodarska situacija v Sloveniji gibala bistveno bolje od povprečja v Evropi, čeprav so bile napovedi katastrofične. Cene osnovnih živil v košarici, ki so jo uvedli, so se spustile za 25 odstotkov. Čeprav cene živil žal rastejo, pa dejstvo, da k nam hodijo kupovati tako Hrvati kot Avstrijci, kaže, da so dejansko nižje kot v soseščini, je med drugim nanizal.

Inflacija v Sloveniji je najnižja v primerjavi z vsemi vsemi sosednjimi državami. Stopnja brezposelnosti ni bila še nikoli tako nizka. Minimalna plača se še nikoli ni toliko dvignila kot v mandatu te vlade, čeprav se "govori o tem, da so razmere v državi neznosne za življenje". S 1. januarjem letos pa so izvedli tudi davčno reformo, ki je zvišala davčno olajšavo najrevnejšim in povišala obremenitev tistima dvema odstotkoma, ki imata največ, je dodal.

Poudaril je, da je prav tudi, da se ne pozabi, koliko tudi materialnih koristi je ta vlada prinesla tako kmetom kot uslužbencem v javnem sektorju. Po njegovih navedbah so kmetom samo v drugi polovici lanskega leta namenili več kot 40 milijonov evrov neposrednih nepovratnih sredstev, za popravo plačnih krivic v javnem sektorju pa v lanskem in letošnjem letu 600 milijonov evrov.

"Podobno kot se manipulira v javnem sektorju in pri kmetih, podobno se žal manipulira s starejšimi," je še menil in dodal, da se to dogaja v obdobju, ko so ti deležni najvišjega povišanja pokojnin kadarkoli.

Premier je sicer med drugim omenil tudi, da spodbujajo vlaganja v zeleni prehod, v prestrukturiranje slovenske industrije, v nova delovna mesta; da je bilo samo v zadnjih mesecih na področju tujih naložb sproščenih za več sto milijonov evrov; da so zagotovili sredstva, s katerimi bodo uredili oskrbo s pitno vodo na Obali in uspeli kupiti štiri letala za gašenje požarov.

Izpostavil je ukrepe za reševanje razmer na področju zdravstva, od ambulant za neopredeljene paciente in vzpostavitve klicnega centra do interventnega zakona za skrajšanje čakalnih vrst. S pripravo treh predlogov zakonov so začeli zdravstveno reformo, "da bodo ljudje končno vedeli, kje je konča njihov denar v zdravstvu". Zaveda pa se, da so na nasprotni strani lobiji, ki se borijo proti temu, da se zagotovi transparentnost porabe denarja.