Chinawoman / Michelle Gurevich se bo nocoj v Ljubljani predala ekstazi

Kanadska glasbenica ruskega rodu bo predstavila svoj zadnji album Ecstasy in the Shadow of Ecstasy, na katerem se predaja iskanju brezmejnega poželenja

Michelle Gurevich

© Kino Šiška

V Kinu Šiška bo danes nastopila kanadska glasbenica ruskega rodu Michelle Gurevich, ki je v Sloveniji že večkrat nastopila s svojimi izpovedmi iz zakotnih barov, poznih ur in praznih ekscesov. Ob tokratnem povratku bo predstavila svoj zadnji album Ecstasy in the Shadow of Ecstasy, na katerem se predaja iskanju brezmejnega poželenja.

Michelle Gurevich je odraščala ob poslušanju starševske zbirke sovjetskih in evropskih plošč iz 70. let prejšnjega stoletja. Njen debitantski album Party Girl, ki ga je ustvarila v spalnici in je izšel pod njenim nekdanjim vzdevkom Chinawoman, je uvedel njen prepoznaven zvočni izraz.

"Njene pesmi manevrirajo med grandioznimi retro motivi in presenetljivo iskrenostjo ter so tragikomične, melodične, sentimentalne in suspendirane v zasenčenem glamurju. Združujejo humor s temačnim realizmom v zadimljenih in intimnih baladah, podanih z odrezavimi in fatalističnimi besedili," so zapisali v Kinu Šiška.

Z redno razprodanimi nastopi v mestih, kot so Istanbul, Berlin, Varšava in Atene, si je ustvarila predano bazo oboževalcev, ki vključuje vzhodnoevropsko diasporo, berlinsko kvir sceno in tiste, ki so jim všeč melodramatične balade Charlesa Aznavourja, Zekija Mürena in Nikolaja Slichenka.

Na koncertu bo predstavila svoj šesti album Ecstasy in the Shadow of Ecstasy, ki ga je objavila leta 2020. Na njem je našla nove priložnosti za surovost in ranljivost v zbirki pesmi o neskončnem poželenju.

"Ponavljajoče se teme so vznesenost, iskana in izkušena, umetnost in sla po življenju, romantični prijatelji do konca in neprehojene poti. Dekadentne, dramatične in iskrene, vintidž instrumentali nudijo izluščeno izvedbo velikega doživetja, glas, ki je vedno v ospredju, pa dostavlja motive, ki so znani, a jih je nemogoče natančno določiti locirati znotraj velikega kotla evropskega šansona," so še zapisali organizatorji.

Nastopil bo tudi Twin Sons oziroma škotski multiinstrumentalist Robin Thomson, ki je tudi član koncertne zasedbe Michelle Gurevich.

iBET1_5hbUE

dclaFMOd-PM

ayoUaM0t8mk