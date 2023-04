Ministrica za pravosodje / »Sodstvo načeloma nima pravice do stavke«

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo je, da je plačni sistem v pristojnosti ministrice za javno upravo in na koncu predsednika vlade. Kot resorna ministrica pa si drznem reči, da sem v unikatni vlogi, v kakršni ni noben drug minister. Zakaj? Ker nimam opraviti s sindikati javnega sektorja. Sodstvo nima svojega sindikata in načeloma nima pravice do stavke. Sodstvo je ena od treh vej oblasti. V našem ustavnem redu in z vidika mednarodnih standardov je sodstvo edina poklicna skupina, ki ima ustavno zagotovljeno materialno neodvisnost, ki jo je dolžna zagotavljati država. Verjamem in vidim, da sta predsednik vlade in ministrica za javno upravo to razumela in da začenjajo to razumeti tudi drugi člani vlade, ki mogoče v začetku te posebne situacije sodstva niso razumeli. Zato se strinjamo, da je trenutni položaj neustrezen in da ga je treba sanirati."

"Razhajamo se morda samo v načinu izvedbe in časovnici. Moje mnenje je, in morda bo vendarle prepričalo preostale kolege v vladi, da moramo področje sodniških plač rešiti čim prej in da ne moremo po predvideni časovnici plačne reforme čakati na ureditev funkcionarskih plač leta 2027. Moja ocena je, da je trenutni položaj neustaven, saj je ustavno sodišče že leta 2008 izrecno zapisalo, da se sodniške plače ne smejo nižati. Ne le v nominalni vrednosti, ampak je nedopustno tudi, če pride do znatnega padca realne vrednosti sodniških plač. In tako je trenutno stanje sodniških in tožilskih plač."

(Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan o umiku interventnega zakona, ki bi sodnikom in tožilcem prinesel začasni dodatek v višini 600 evrov; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)