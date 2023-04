Golob / »Vsi lobiji, kar jih je v Sloveniji, se bojujejo z vsemi silami proti temu«

IZJAVA DNEVA

"Trije zakonski predlogi področju zdravstva so v uradnem postopku. Zakon o digitalizaciji, Zakon o ZZZS-ju in Zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imajo en sam cilj. Da bodo ljudje končno vedeli, kje konča njihov denar v zdravstvu. Hočemo zagotoviti popolno preglednost. Vsi lobiji, kar jih je v Sloveniji, se bojujejo z vsemi silami proti temu, da se zagotovi preglednost porabe denarja. Zato ker gre za skoraj pet milijard evrov, ki se danes porabljajo popolnoma netransparentno."

"Naj to ostane v spominu, tako kot je ostal mogoče nastop Janeza Janše, ki se je ukvarjal s civilno družbo. Mi se raje ukvarjamo s tem, kako bomo poskrbeli za ljudi, in ne zato, da bi bogateli posamezniki, ter da bodo navadni ljudje imeli dostop do javnih dobrin in predvsem javnega zdravstva. Verjamem, da nas bodo ljudje po tem tudi sodili."

(Predsednik vlade Robert Golob v odgovoru na interpelacijske očitke Janeza Janše, da je vlada neuspešna pri reformah; via MMC RTV Slovenija)