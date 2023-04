»Poskusi vplivanja na odločitve žensk o rojstvih se bodo končali samo z neuspehom«

"Reprodukcija prebivalstva ni ne problem niti rešitev," so sporočili v Združenih narodih (ZN) in pozvali vlade po svetu, naj v središče populacijskih politik postavijo "enakost spolov in pravice"

Podatki iz 68 držav kažejo, da 44 odstotkov žensk in deklet, ki so v partnerskih zvezah, nima pravice do odločanja o svojem telesu, ko gre za spolnost, uporabo kontracepcije in iskanje zdravstvene oskrbe

© Matt Hrkac / Flickr

Milijonom žensk po vsem svetu odrekajo pravico do informirane odločitve o svojem telesu, saj jih je preveč "ujetnic populacijskih ciljev", v zadnjem objavljenem poročilu izpostavlja Sklad Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA).

Podatki iz 68 držav kažejo, da 44 odstotkov žensk in deklet, ki so v partnerskih zvezah, nima pravice do odločanja o svojem telesu, ko gre za spolnost, uporabo kontracepcije in iskanje zdravstvene oskrbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kažejo tudi, da po ocenah 257 milijonov žensk nima izpolnjene potrebe po varni in zanesljivi kontracepciji.

Sklad v poročilu o stanju svetovne populacije ugotavlja, da vlade vse pogosteje sprejemajo politike, katerih cilj je povečanje, zmanjšanje ali ohranitev stopnje rodnosti na škodo pravic žensk.

"Ženska telesa ne bi smela biti ujetnice populacijskih ciljev," je ob tem dejala izvršna direktorica UNFPA Natalia Kanem. "Da bi zgradili uspešne in vključujoče družbe, moramo korenito premisliti, kako govorimo o spremembah prebivalstva in kako jih načrtujemo," je izpostavila.

"Reprodukcija prebivalstva ni ne problem niti rešitev," je še dejala in pozvala vlade, naj v središče populacijskih politik postavijo "enakost spolov in pravice".

"Sledenje ciljem rodnosti in poskusi vplivanja na odločitve žensk o rojstvih se bodo končali samo z neuspehom. Zgodovina je pokazala, da so tovrstne politike redko učinkovite in da spodkopavajo pravice žensk. Vlaganje v ljudi in njihove potenciale je najzanesljivejša pot do blaginje in miru," je izpostavila izvršna direktorica UNFPA Kanem.

V poročilu sklad ZN med drugim tudi ugotavlja, da 24 odstotkov žensk in deklet v partnerskih odnosih ne zna reči ne spolnosti, enajst odstotkov pa jih ne zna sprejemati odločitev o kontracepciji, še poroča dpa.

