»Ali želi Slovenija prispevati k unipolarni viziji sveta, v kateri je prostor za eno samo velesilo?«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija bi z uspešno kandidaturo dobila sedež v edini mednarodni organizaciji, kjer se za skupno mizo še naprej pogovarjajo vse globalne velesile, ki se že dolgo ne morejo več zediniti niti glede dejstev, kaj šele njihovih interpretacij – ZDA, Kitajska in Rusija. Sedež v Varnostnem svetu ZN, ki izvaja naloge globalnega policista, pomeni sodelovanje v ključni debati mednarodne skupnosti ta hip, ki se zvaja na vprašanje: Kako preprečiti, da ZDA in Kitajska, ki sta vse bolj vkopani v svoji poziciji, sveta ne povlečeta v tretjo svetovno vojno? Če s kandidaturo uspe, bo pred Slovenijo odločitev, ali želi v svetu delovati kot dobro naoljen glasovalni stroj ZDA ter prispevati k unipolarni viziji sveta, v kateri je prostor za eno samo velesilo. Alternativno se slovenska diplomacija lahko odloči za obuditev svoje davno uspavane globalne zavesti in podporo agendi globalnega juga, ki poskuša razvojni zaostanek nadomestiti v povezovanju z vsemi razpoložljivimi partnerji, tudi s tistimi, ki jih zahod v črno-beli viziji sveta slika kot maligne."

(Novinarka, literarna kritičarka, esejistka in kolumnistka o kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov; via Delo)