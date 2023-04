Predsednik vlade / »Mogoče ste bili do zdaj hvaležni, da smo dajali obljube«

IZJAVA DNEVA

"Nalog in potreb ljudi je ogromno, na pot, ki nas čaka, pa stopamo s polno odgovornostjo, Mogoče ste bili do zdaj hvaležni, da smo dajali obljube, zdaj nam bodo pa ljudje raje hvaležni za rezultate. To je pomemben zasuk v načinu komuniciranja in se ga bomo držali, dokler se ga bomo lahko. Ljudje pričakujejo, da bomo delali za prihodnost, in ne, da bomo spali na lovorikah iz preteklosti."

(Predsednik vlade Robert Golob na seji sveta Gibanja Svoboda o programu dela do konca leta)