Evakuacija več kot tisoč državljanov EU

Med drugim so ponoči skupno več sto ljudi iz Sudana na varno umaknile Francija, Nemčija, Italija in Španija

Iz Sudana, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, so minuli konec tedna evakuirali več kot tisoč državljanov Evropske unije, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Kot je dodal ob prihodu na srečanje zunanjih ministrov v Luksemburgu, je bila operacija zapletena, a uspešna.

Številne države so evakuacije svojega diplomatskega osebja in državljanov iz Sudana začele, potem ko je propadel zadnji poskus premirja med sprtima stranema. Med drugim so ponoči skupno več sto ljudi na varno umaknile Francija, Nemčija, Italija in Španija.

Nemška vojska je ponoči iz Kartuma evakuirala več kot 200 ljudi. V nedeljo zvečer je na krovu vojaškega transportnega letala iz sudanske prestolnice poletel 101 človek, kasneje je sledil še polet s 113 ljudmi. V Kartumu je že pristalo tudi tretje vojaško letalo, namenjeno evakuaciji.

Vsega skupaj naj bi Nemčija iz Sudana prepeljala 300 nemških državljanov, pomagali naj bi tudi državljanom partnerskih držav. Proces evakuacije, v katerem sodeluje več kot 1000 pripadnikov nemške vojske, je država po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripravljala več dni.

Vse svoje državljane, ki so za to zaprosili, je iz Sudana že umaknila tudi Italija, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Pred tem je napovedoval, da bodo evakuirali okrog 200 civilistov in članov diplomatskega osebja, med njimi 140 italijanskih državljanov, pa tudi švicarske, uslužbence veleposlaništva Vatikana in še 20 državljanov drugih evropskih držav.

Približno 100 ljudi je iz nemirne države pozno v nedeljo evakuirala Španija. Med njimi je 30 španskih državljanov, še 70 pa jih prihaja iz drugih evropskih in latinskoameriških držav. Evakuacija je glede na navedbe španskega zunanjega ministrstva potekala brez incidentov.

Številne države evakuacije izvajajo prek Džibutija, kjer sta med drugim že pristali tudi dve francoski letali s skupno okrog 200 ljudmi iz različnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V Sudanu, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, ostaja še deset Slovencev oziroma tri slovenske družine."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Več držav, med drugim Egipt in Kanada, je evakuacije iz Sudana začelo že v soboto. V nedeljo sta nato med drugim ZDA in Velika Britanija na varno umaknili osebje svojih veleposlaništev.

Tako Washington kot London zaenkrat svojih preostalih državljanov nista umikala iz Sudana. Kot je v nedeljo zvečer posvaril britanski zunanji minister James Cleverly, bo pomoč za njihove preostale državljane močno omejena, dokler sprti strani ne bosta dosegli dogovora o prekinitvi ognja. Številni Britanci v Sudanu medtem sporočajo, da se počutijo zapuščene.

V Sudanu, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, ostaja še deset Slovencev oziroma tri slovenske družine, je danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon ob prihodu na srečanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu.

"Svetovali smo jim, naj ostanejo na varnem in da jim bomo pomagali pri evakuaciji, ko bo to mogoče, glede na njihove želje," je še povedala ministrica.

Zunanje ministrstvo je pred tem tvitnilo, da so v stiku s tremi družinami, ki se nahajajo v Sudanu. Ena je v prestolnici Kartum, dve v pristaniškem mestu Port Sudan. Ministrstvo je še sporočilo, da bodo člane družine, ki je v Kartumu, vključili v evakuacijo, ko bo to varno in ne bo ogrozilo njihovih življenj. "Za morebitno evakuacijo smo pripravljeni, potekala bo usklajeno z EU," je še tvitnilo ministrstvo.

Številne države so evakuacije svojega diplomatskega osebja in državljanov iz Sudana začele, potem ko je propadel zadnji poskus premirja med sprtima stranema. Evakuacije iz Sudana, kjer se nadaljujejo hudi spopadi, razmere v Kartumu pa naj bi bile vse bolj dramatične, so se nadaljevale tudi minulo noč - med drugim so skupno več sto ljudi na varno umaknile Francija, Nemčija, Italija in Španija.

Kot je danes pred začetkom srečanja zunanjih ministrov EU dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell, so minuli konec tedna iz te afriške države evakuirali več kot tisoč državljanov unije.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili 15. aprila. V njih je po podatkih ZN doslej umrlo najmanj 420 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih. Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna.

Fajon je danes poudarila, da mora biti glede Sudana, ki je ena od tem ministrskega srečanja v Luksemburgu, prioriteta čim prejšnja ustavitev konflikta in pomoč civilistom. Borrell pa je pred srečanjem napovedal, da bo EU nadaljevala prizadevanja za politično rešitev konflikta.

