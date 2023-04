»Indija bo že ta teden postala država z največ prebivalci na svetu«

Indija bo kmalu štela 1,4286 milijarde prebivalcev, prejšnja rekorderka Kitajska pa 1,4257 milijarde

Po podatkih Združenih narodov naj bi Indija do konca tega tedna prehitela Kitajsko in s skoraj 1,43 milijarde prebivalcev postala najštevilčnejša država na svetu, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili s sedeža ZN v New Yorku. Tako naj bi Indija omenjeni mejnik presegla prej, kot je bilo sprva napovedano.

"Predvidevamo, da bo število prebivalcev Indije že do konca aprila doseglo 1.425.775.850 ljudi, s čimer bo doseglo in nato preseglo število prebivalcev celinske Kitajske," so po navedbah AFP dejali pri oddelku ZN za gospodarske in socialne zadeve.

Ta mejnik naj bi tako Indija dosegla prej, kot je bilo predvideno - v letnem poročilu ZN o stanju svetovnega prebivalstva prejšnji teden so napovedali, da naj bi Indija Kitajsko po številu prebivalcev prehitela sredi letošnjega leta. Zapisali so, da bo Indija takrat štela 1,4286 milijarde, Kitajska pa 1,4257 milijarde prebivalcev.

Združeni narodi (ZN)

Poročilo ZN iz prejšnjega tedna napoveduje tudi, da bo do sredine letošnjega leta na svetu živelo skupno že 8,045 milijarde ljudi. Mejnik osmih milijard je sicer svet zabeležil 15. novembra lani.

Večina drugih držav, zlasti v Evropi in Aziji, medtem lahko v prihodnjih desetletjih pričakuje padanje števila prebivalcev. Drugačna je slika v Afriki, kjer naj bi prebivalstvo do leta 2100 z 1,4 naraslo na 3,9 milijarde. Na celini naj bi takrat živelo že okrog 38 odstotkov vseh ljudi na svetu, medtem ko jih je danes 18 odstotkov.

Število celotnega svetovnega prebivalstva naj bi se medtem glede na pričakovanja ZN začelo manjšati šele leta 2090, potem ko naj bi vrhunec doseglo pri 10,4 milijarde.

