Rusijo prihodnje leto čakajo predsedniške volitve

Volitev naj ne bi preložili

Ruskih predsedniških volitev, ki so načrtovane za naslednje leto, ne bodo preložili, je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in poudaril, da je izvedbo volitev v letu 2024 podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Peskov je ob tem dejal, da se je v Ukrajini boril njegov sin, ki so ga obtoževali izogibanja mobilizaciji.

Ugibanja o izvedbi volitev so se sicer pojavila zaradi izjav visokih ruskih uradnikov, med drugim tudi vodje volilnega urada Ele Pamfilove, ki je Zahod obtožila sabotaže ruskih volitev z zajetnimi donacijami denarja. Njene navedbe je ponovil tudi Peskov, ki je dejal, da se bo pritisk na Rusijo še dodatno okrepil. Kljub temu pa verjame, da se bodo volitve odvile po pričakovanjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Peskov se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odzval tudi na obtožbe zoper svojega sina, ki naj bi se izogibal mobilizaciji in vpoklicu v rusko vojsko. Dejal je, da je Nikolaj Peskov "odrasel moški, ki se je sam odločil za sodelovanje v posebni vojaški operaciji".

Podatke o njegovem služenju je prejšnji teden razkril vodja najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin, ki je dejal, da se je 33-letnik udeležil "posebne vojaške operacije" v Ukrajini pod lažnim imenom.

Pred šestimi meseci so Nikolaja Peskova poklicali sodelavci zaprtega ruskega disidenta Alekseja Navalnega, ki so se izdajali za oficirje. Po navedbah podpornikov Navalnega je 33-letnik zavrnil poziv v vojsko in dejal, da bo to rešil "na višjem nivoju," še navaja AFP.