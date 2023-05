Prvi balet na heavy metal glasbo

Black Sabbath - balet (Black Sabbath - The Ballet) je zasnoval kubanski plesni zvezdnik Carlos Acosta, umetniški vodja Birminghamskega kraljevega baleta

V Birminghamu nastaja prvi balet na heavy metal glasbo. Black Sabbath - balet (Black Sabbath - The Ballet) je zasnoval kubanski plesni zvezdnik Carlos Acosta, umetniški vodja Birminghamskega kraljevega baleta.

Acosta je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP svojo zamisel predstavil soustanovitelju in kitaristu skupine Black Sabbath Tonyju Iommiju, ki jo je odobril skupaj s prvotnim pevcem skupine Ozzyjem Osbournom.

"Zamisel me je navdušila. Pomislil sem, kako bodo to naredili," je 75-letni Iommi v četrtek v Birminghamu povedal za AFP. Dodal je: "Nisem si mogel predstavljati, kako bi lahko naredili balet za Black Sabbath. Potem sem pomislil, da bodo morda uporabili mehkejše skladbe. Ampak ne, izbrali so pesmi Black Sabbath, War Pigs, Iron Man."

Celovečerni balet v treh dejanjih bo septembra premiero doživel v Birminghamu, domačem mestu skupine, sledila bo turneja. Po pisanju AFP so se vaje pravkar začele.

Libretist Richard Thomas je povedal, da balet prinaša zgodbo štirih mladeničev, ki so iz tovarniških hal prehodili pot do ene najuspešnejših skupin v zgodovini rocka. Poudaril je, da ni zastavljen kot dokumentarec z glasbo in plesom.

Legendarno skupino so prvotno sestavljali Osbourne, Iommi, basist Geezer Butler in bobnar Bill Ward. V zgodnjih 70. letih minulega stoletja so s svojimi temačnimi in glasnimi kitarskimi zvoki v kombinaciji z zanimanjem za okultizem pomembno prispevali k nastanku heavy metala.

"To je zelo preprosto. Je kot srečanje Black Sabbath in Birminghamskega kraljevega baleta," je dejal Thomas.

Po pisanju AFP so uporabljeni tudi arhivski intervjuji in nekatere znane zgodbe iz zgodovine skupine Black Sabbath, denimo o tem, kako je Iommi zadnji dan dela v tovarni pločevine v delovni nesreči izgubil konici dveh prstov.

39-letni Acosta se je z Iommijem povezal takoj, ko ga je prvič nagovoril za projekt. "Nisem ga poznal in nisem vedel, kako se bova ujela, a očitno sva oba iz istega okolja, iz delavskih in revnih družin in kemija je bila takojšnja," je povedal.

Pojasnil je, da je glasbo skupine Black Sabbath spoznal pozno, saj je odraščal na Kubi. "Odraščal sem v 80. letih minulega stoletja in želel sem biti kot Michael Jackson. O skupini Black Sabbath nisem vedel ničesar," je dejal in dodal, da je skupino odkril prek prijatelja šele konec 90. let minulega stoletja.

Skladatelj Chris Austin je povedal, da je bilo težko začeti, saj je katalog skupine Black Sabbath izjemno obsežen. A potem, ko so ga zožili, je bilo enostavno najti navdih v "čudoviti nepravilnosti" in "ogromnih spremembah tempa" glasbe ter Osbournovem zgodnjem "stratosferičnem" vokalu.

