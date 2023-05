Mahničeva sramotilna lekarna

Ministrica kot farmacevtka

© Twitter

»Ko Dominika Švarc Pipan ne bo več ministrica, se bo zaposlila v podjetju Lekarna Ljubljana,« je nesramno namignil Janšev nekdanji sekretar za nacionalno varnost, sedaj poslanec Žan Mahnič. Nič novega, strupena žalitvena retorika je zraščena v substanco stranke SDS in kot iz strupenjače brizga naokrog že dolga leta.

Pravosodna ministrica je nato prostaškega poslanca javno prosila, da se za svoje besede opraviči, kajti njihov »ponižujoč in žaljiv namen je očiten«. Najbrž ji je bilo takoj jasno, da se neotesanci ne opravičujejo, kar resda še ne pomeni, da bi od takih primerkov človeške vrste tega ne smeli vedno znova pričakovati. Če se odpovemo zahtevam po opravičilu zaradi njih, češ ne bodimo naivni, saj so nepopravljivi, bodo pač dosegli svoje – popolno vladavino družbenega sovraštva in primitivnosti, h kateri so se zaobljubili in jo vneto promovirajo.

Odvečno pojasnilo

Toda ministrica je sicer storila manjšo napako in se je ujela v past. Od Mahniča je zahtevala opravičilo, takoj zatem pa še, da ji pojasni, kaj je želel povedati, četudi je bilo dovolj razvidno – uporabil je klasično tehniko namiga in na podlagi fotografije objema med njo in ljubljanskim županom asociiiral na »afero farmacevtka«, ki je obremenila Zorana Jankovića s spolnim predatorstvom. S tem je nespretno dala priložnost, da ji Mahnič v odgovor napiše »Ker ste pravnica, prepuščam to vaši domišljiji. V pomoč pa spodnji dokument«. K temu je nato zmagovito priložil faksimile uradnega zaznamka policijskega zaslišanja dekleta, od katerega naj bi ljubljanski župan zahteval spolno uslugo.

Past, v katero se je argumentacijsko ujela, je dovolj enostavna: po eni strani je takoj terjala opravičilo, ki ga je nato razvodenila in posredno preklicala z zahtevo po »prijaznem« pojasnilu, kakor se je izrazila. Po drugi je dala Mahniču priložnost, da realizira svojo začetno propagandistično dejanje in celo moralizira, saj je v svojem odgovoru pomoraliziral: »Delo v Lekarni Ljubljana je častno delo. Za razliko od tega, kar Zoran Janković počne s tam zaposlenimi.«

S tem se je perfidna gesta njegovega namiga, kjer je ministrica bila »kriva« zgolj tega, da je na proslavi v znak pozdrava objela ljubljanskega župana, nehote racionalizirala.

Biti županova spolna žrtev

O tehniki namiga v psihopolitični retoriki sem že nekajkrat razmišljal – v argumentaciji se nanaša na uporabo posrednih implikacij, s katerimi nekdo poda žaljivo sporočilo o nekom ali nečem, ne da bi jih izrecno navedel. Pogosto se namig uporablja za napad na nasprotnikov značaj ali njegovo verodostojnost, ne da bi ga neposredno česa obtožili.

Zato deluje kot neformalna zmota, v kateri posredno impliciramo določeno sodbo in ob tem ne navedemo nobenega argumenta, pač pa javnosti zgolj namigujemo; v tem primeru na to, da je ministrica podobna osebi, ki je bila (domnevno) spolno zlorabljena. Nenadoma je torej insinuacijsko prikazana kot županova potencialna žrtev, ne da bi Mahnič kaj takšnega izrecno zapisal!

Finta je uspela

Namera namigovalca je, da nekoga v prepiru užali ali osramoti, toda to stori na subtilno impliciten način, zaradi česar se napadena oseba z veliko težavo odzove – in ministrica se v drugem krogu res ni optimalno. V resnici je podlegla fintiranju, saj je njeno dodatno spraševanje razkrilo, da ni prepričana, ali je bila žalitev namerna ali ne. Če tega ni vedela, zakaj je potem poprej sploh terjala opravičilo?

Taktika namiga je kot del strankarske propagande po sebi neetična insinuacija, ki temelji na osebnem napadu in kompromitaciji političnega nasprotnika, zato je blizu vrsti ad hominem zmote. V tem smislu je intenzivno in močno orodje v politiki, saj je namig silno težko ovreči, pri volivcih pa povzroča posmeh, zgražanje, sume in dvome. V širšem kontekstu se psihopolitika te vrste poslužuje arzenala manipulacij za vplivanje na javno mnenje in podporo političnim ciljem.

Nič ne deluje močneje kot psihološke tehnike za neposredni nadzor posameznikov, vključno s pranjem možganov ali drugimi oblikami indoktrinacije, kjer se skozi namige lahko vedno varno pretvarjaš, da nikjer nisi sporočil, da si ministrico opisal kot županovo prostovoljno ali neprostovoljno žrtev predatorstva.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**