Spletna zbirka fotoknjig o protestih

Urednik in kurator Luciano Zuccaccia iz Italije je predstavil svoj projekt zbiranja in objavljanja fotoknjig, posvečenih protestom po vsem svetu

Petkov protest kolesarjev »Z balkonov na kolesa«, Ljubljana, 1. maj 2020

© Tone Stojko

Na povabilo Inštituta za kulturne in spominske študije pri ZRC SAZU je urednik in kurator Luciano Zuccaccia iz Italije predstavil svoj projekt zbiranja in objavljanja fotoknjig, posvečenih protestom po vsem svetu. Fotoknjige o protestih od leta 2020 zbira na spletni platformi www.protestinphotobook.com, na njej so tudi tri iz Slovenije.

Fotoknjige o protestih je začel zbirati leta 2019, sam pa jih dojema za nekaj več kot le dokument o demonstracijah. Gre tudi za manifestacije, kot ob 1. maju, biografije revolucionarjev ali knjige proti okoljskemu onesnaževanju. Njegova spletna zbirka, ki jo je objavil tudi na Instagramu, predloge zanjo pa dobiva tudi prek interneta, trenutno šteje okrog 550 knjig.

Kot je povedal v Atriju ZRC, je želel zbrati fotoknjige, da bi jih delil s svetom, kjer bi bile dostopne kot referenca ljubiteljem in raziskovalcem. Po njegovih besedah je platforma uporabna tako za zbiratelje knjig kot za tiste, ki jih zanimajo družbeni tokovi in protesti. Vsebuje namreč podatke o izdajah ter krajše zapise o samih knjigah in protestih, tako da jih je mogoče primerjati in analizirati, lahko pa se uporabijo tudi za razstavo.

Na njegovi spletni strani so fotoknjige razvrščene po državah. Iz Slovenije so navedene The Julian March, delo različnih fotografov iz leta 1946, monografija Toneta Stojka Naša jeza je brezmejna o demonstracijah 1968-2020 in knjiga več fotografov Sramota, ki je lani izšla pri Inštitutu za kulturne in spominske študije.

Pri tem opaža razlike v tem, kaj je nastalo denimo na Japonskem ali v Južni Afriki, saj fotoknjige odsevajo kulturo določenega naroda. Kot je povedal Zuccaccia, obstaja sicer veliko fotoknjig o protestih v Evropi leta 1968, veliko produkcijo tovrstnih knjig imajo denimo Čile, iz časa iranske revolucije pa je veliko fotoknjig različnih narodov.

Na njegovi spletni strani so fotoknjige razvrščene po državah. Iz Slovenije so navedene The Julian March, delo različnih fotografov iz leta 1946, monografija Toneta Stojka Naša jeza je brezmejna o demonstracijah 1968-2020 in knjiga več fotografov Sramota, ki je lani izšla pri Inštitutu za kulturne in spominske študije.

Kot zanimivost je omenil še, da so bile fotoknjige tudi sredstvo za propagando. Pomembno vlogo pri tem so imele v 60. letih prejšnjega stoletja, kot take pa so jih uporabljale različne države, med njimi Argentina, Kitajska in Čile. Primer tega je lahko tudi domnevno ena prvih knjig o protestih, ki je izšla leta 1935 v Rusiji na temo oktobrske revolucije.

Luciano Zuccaccia je fotograf, urednik in kurator. S fotoknjigami se ukvarja kot zbiratelj in raziskovalec. Ob tem deluje kot urednik publikacij in član žirije pri tekmovanjih za najboljšo fotoknjigo. Izvaja izobraževalne seminarje o zgodovini fotoknjige za univerze, združenja in šole fotografije ter delavnice o oblikovanju in produkciji fotoknjig. Leta 2020 je ustanovil platformo www.protestinphotobook.com, kjer ponuja vpogled v fotoknjige o protestih po vsem svetu.