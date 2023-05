Fajon / »Ostajam zmerna optimistka glede izvolitve Slovenije«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je povedala, da kandidaturo Slovenije absolutno predstavlja le kot kandidaturo Slovenije, ne Zahoda ali kakorkoli drugače.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v New Yorku, kjer med drugim opravlja pogovore z veleposlaniki regionalnih skupin sistema Združenih narodov, povedala, da mesec dni pred glasovanjem v Generalni skupščini o novih članicah Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025 ostaja zmerna optimistka glede izvolitve Slovenije.

Kljub temu da ima Slovenija neuradno že podporo večine v 193-članski Generalni skupščini ZN, pa je za izvolitev potrebna dvotretjinska večina, torej 129 glasov, in Slovenija namerava kampanjo voditi do konca.

Protikandidatka Slovenije je Belorusija, ki je kandidaturo napovedala že leta 2007, vendar je vmes prišlo do ruske agresije na Ukrajino, ki jo Belorusija podpira. Slovenija je že v mandatu prejšnje vlade začutila priložnost, da se lahko po letu 1999 spet vrne v najpomembnejši organ ZN.

Ministrica Fajon je ob tem poudarila, da nič ni samoumevno, saj gre za boje med različnimi geostrateškimi interesi in silami. "Zato pravim, da do zadnjega ostajam bolj zmerna optimistka in si ne želim napovedovati rezultata. Belorusija sicer ne vodi tako aktivne kampanje. Kar me mogoče posebej veseli, je to, da ni držav, ki bi nam izrazito nasprotovale," je dejala.

Večkrat je ponovila, da zanjo to ni projekt sedanje slovenske vlade, saj ga je začela že prejšnja vlada. "Tudi ni projekt zunanjega ministrstva. To je nacionalni projekt in si želim, da bi ga Slovenija res čutila kot takega," je dejala.

Za prosti sedež vzhodnoevropske skupine ZN, ki ga bo januarja 2024 zapustila Albanija, se doslej poleg Slovenije in Belorusije ni prijavila nobena druga država, ki sodi v to skupino. "Zelo bi me presenetilo, če bi se. Ne vidim takšnega scenarija. Najbolj bom vesela, če bomo uspeli že v prvem krogu, ampak delali bomo do zadnjega, brez kalkulacij, in skušali dokazati, da znamo," je dodala Fajon.

"Želim si slovensko zunanjo politiko in diplomacijo odpirati navzven. Slovenija potrebuje nove partnerje in nova zavezništva v svetu novih izrazito nevarnih modelov tekmovalnosti, ki prej ali slej lahko tudi nas prizadenejo."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Ministrica je povedala, da kandidaturo Slovenije absolutno predstavlja le kot kandidaturo Slovenije, ne Zahoda ali kakorkoli drugače. "Smo svoja država z lastnim znanjem, v tem trenutku se tudi ne pogovarjam z zahodnimi partnerji o kakršnikoli pomoči. Mi vodimo svojo kandidaturo, imamo svoje vrednote in računamo, da nas bodo podprle države, ki te vrednote delijo."

"Ta teden izkoriščam za sestanke s ključnimi osebami, ki bodo tu pritisnile na gumb," je dejala Fajon. Ocenila je, da bo v tem tednu verjetno srečala predstavnike več kot polovice držav ZN, in dodala, da skuša predvsem tudi slišati, kaj se pričakuje od države v Varnostnem svetu.

"Največ je govora o podnebnih spremembah v povezavi z varnostjo. Veliko držav opozarja, da je treba narediti več za preprečevanje konfliktov. Voda je ena taka velika zadeva, ki lahko povzroča konflikte. Slovenija tu ima izkušnje. Smo nekdo, ki zna poslušati, nimamo nekih težkih bremen iz preteklosti, nismo bili neka kolonialna sila, ampak smo država, ki je bila vedno zavezana človekovim pravicam, delovanju mednarodnih organizacij, mednarodnemu pravnemu redu in nas posebej zanima glas majhnih držav, ki jih je več kot 100."

Sogovorniki poudarjajo tudi reforme ZN, ker se vsi skupaj zavedajo, da Varnostni svet ne deluje tako, kot bi si želeli. Ministrica je dejala, da Slovenija reforme podpira. Poudarila je tudi, da ta kandidatura v Sloveniji ne bi smela prinašati delitev, temveč bi morali biti združeni v tem cilju, ker gre za priložnost in za ugled države.

"Dejstvo je, da so razmere v svetu danes izjemno kompleksne, da se svet naglo spreminja, da se spreminja geopolitična slika in da je v tem kontekstu izjemno težko manevrirati. Zato so toliko bolj pomembna partnerstva in zavezništva. Tudi Slovenija ne zmore sama preživeti v svetu, ki je tako zelo povezan," je dejala.

"Želim si slovensko zunanjo politiko in diplomacijo odpirati navzven. Slovenija potrebuje nove partnerje in nova zavezništva v svetu novih izrazito nevarnih modelov tekmovalnosti, ki prej ali slej lahko tudi nas prizadenejo," sklenila ministrica, ki v času obiska New Yorka praznuje rojstni dan.

Fajon se je v ponedeljek srečala z veleposlaniki držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), veleposlaniki držav članic Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), veleposlaniki držav članic Karibske skupnosti (CARICOM) in Azijsko-pacifiške skupine.

Na sporedu ima še srečanje s stalnimi predstavniki malih pacifiških otoških držav v razvoju (PSIDS) in držav Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC). Na sedežu ZN se bo ministrica srečala tudi z generalno podsekretarko ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo.

V sredo bo ministrica sklenila obisk s srečanjem s stalnimi predstavniki držav Medvladne organizacije za razvoj (IGAD) ter z generalnim podsekretarjem ZN za politike Guyem Ryderjem. Nato bo odpotovala še v Gvatemalo na zasedanje Združenja karibskih držav (ACS).