Umetna inteligenca / Googlova konkurenca ChatGPT

Ameriški tehnološki velikan Google bo dostop do svojega klepetalnega bota Bard AI, ki je konkurenca Microsoftovemu ChatGPT, odprl v 180 državah sveta

Ameriški tehnološki velikan Google bo dostop do svojega klepetalnega bota Bard AI, ki je konkurenca Microsoftovemu ChatGPT, odprl v 180 državah sveta. Kot je še napovedal na letni konferenci tehnologov v Silicijevi dolini v Kaliforniji, bo generativna umetna inteligenca (AI) uporabljena tudi za izboljšanje spletnega iskalnika.

Google je v sredo na konferenci Google I/O 2023 napovedal vrsto posodobitev in novih funkcij, vključno z napredkom na področju AI in novimi orodji za uporabnike.

Glavni izvršni direktor starševskega podjetja Alphabet Sundar Pichai je predstavil novo funkcijo v storitvi Gmail, namenjeno pomoči pri pisanju (Help me write), ki uporabnikom omogoča hitro pripravo pametnih elektronskih sporočil. Funkcija lahko pomaga v primerih, kot je zahteva za povračilo stroškov pri letalski družbi. AI bo samodejno ustvarila osnutek besedila ali formularja na podlagi podrobnosti v prejšnjih elektronskih sporočilih.

Klepetalnega bota Bard poganja AI. Bot zdaj pozna 20 programskih jezikov, ima temni način in lahko uporabnikom predlaga slike iz iskalnika Google in svojega skladišča znanja. Lahko se poveže tudi s storitvami drugih ponudnikov, vključno s storitvami Instacart, Adobe in Indeed.

Poleg tega Google dodaja tudi možnost izpopolnjevanja besedil (Refine), ki ponuja med drugim oblikovanje in skrajšanje besedila ali dodajanje več podrobnosti, da lahko uporabnik prilagodi jezik svojega sporočila, da bi bolje ustrezal predvidenemu tonu ali pomenu. Funkcija bo uvedena kot del posodobitev delovnega prostora Google.

Googlovi Zemljevidi bodo posodobljeni s funkcijo potopitveni pogled (Immersive view), ki bo uporabljala vizualno umetno inteligenco za predhodni ogled napovedanega prometa in vremena. Funkcija bo uporabnikom omogočila, da si pred potovanjem ogledajo svojo pot. V prihodnjih mesecih bo uvedena v 15 mestih po vsem svetu.

Podjetje pripravlja novo funkcijo za obdelavo fotografij (Magic Editor), ki uporabnikom s pomočjo AI pomaga preoblikovati fotografije v umetniška dela. Gre za novo eksperimentalno orodje za urejanje, ki uporablja generativno AI za izboljšanje fotografij uporabnikov.

Google je predstavil tudi naslednjo generacijo jezikovnega modela PaLM 2. Naslednik modela PaLM ima izboljšane večjezične, argumentacijske in kodirne zmogljivosti, kar naj bi zagotovilo, da bo pri uporabljanju Googlovega prevajalnika manj nesmislov. Nabor podatkov PaLM 2 vključuje znanstvene članke in spletne strani z matematičnimi izrazi, kar naj bi izboljšalo njegove zmogljivosti na področju logike, zdravega razuma in matematike.

Bard bo integriran tudi s priljubljenimi Googlovimi aplikacijami, kot so Gmail, Drive in Zemljevidi, v prihodnjih mesecih pa bo dodanih še več storitev tretjih oseb.

Klepetalnega bota Bard poganja AI. Bot zdaj pozna 20 programskih jezikov, ima temni način in lahko uporabnikom predlaga slike iz iskalnika Google in svojega skladišča znanja. Lahko se poveže tudi s storitvami drugih ponudnikov, vključno s storitvami Instacart, Adobe in Indeed.

Bard bo kmalu imel več vizualnih odgovorov na zahteve, pri čemer bodo rezultate poleg besedila spremljali tudi koristni vizualni prikazi. Uporabniki bodo lahko nalagali tudi slike in jih vključevali v napotke, na primer zahtevali, da se ob njih napiše duhovit napis.

To funkcijo bo omogočila povezava Barda z aplikacijo za prepoznavanje vsebin na fotografijah Google Lens. Bard bo integriran tudi s priljubljenimi Googlovimi aplikacijami, kot so Gmail, Drive in Zemljevidi, v prihodnjih mesecih pa bo dodanih še več storitev tretjih oseb.

EHQBGKaRKWY

oUZcSNg0PJw

2kJP-7fnr6I