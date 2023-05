Brutalni umor geja v Belgiji

Film Animals je nastal po resničnem dogodku iz leta 2012

Ob dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji bodo 17. maja ob 21.00 v Slovenski kinoteki predvajali fim Animals, ki ga je režiral Nabil Ben Yadir. Film je nastal po resničnem dogodku iz leta 2012, ko je skupina moških do smrti pretepla geja Ihsaneja Džarfija. Storilci so bili prvi obsojenci umora iz sovraštva do LGBT oseb v Belgiji.

Film se začne z družinskim praznovanjem, na katerem se Brahim pripravlja, da sorodnikom predstavi svojega fanta. Fant ne pride, zato ga gre Brahim iskat v mesto. Kar se zgodi v naslednjih nekaj urah, je sovražno in brutalno razčlovečenje geja samo zato, ker je gej. Film vsebuje eksplicitne prizore nasilja.

Dvaintridesetletni belgijski Maročan in gej Ihsane Džarfi je izginil 22. aprila 2012. Nazadnje so ga videli odhajati iz gejevskega lokala Open v središču Liègea, nakar se je zaklepetal s skupino moških v avtu znamke Volkswagen Polo in se z njimi odpeljal neznano kam.

Iz središča mesta so se odpeljali na obrobje in parkirali v odmaknjenem gozdu. Tam so napadalci Džarfija slekli ter ga več ur brcali, pretepali in mučili. Povzročili so mu zelo hude poškodbe, med drugim kar sedemnajst zlomov reber in raztrganine notranjih organov. Ukradli so mu denar in mobilni telefon ter ga pustili golega ležati na tleh, kjer je izkrvavel. Zdravniški izvedenec je ugotovil, da je Ihsane Džarfi umrl štiri do šest ur zatem, ko so ga pustili samega na kraju zločina. Njegovo truplo je na blatni poti ob električnem drogu šele devet dni pozneje, 1. maja 2012, našel neki voznik. Policija je po ogledu trupla na kraju zločina takoj ugotovila, da je umrli prestajal grozljivo večurno mučenje in izživljanje. Razsežnosti surovega zločina nad dvaintridesetletnikom so šokirale in globoko prizadele prebivalke_ce mesta Liège.

Mutlu Kizilaslan (v času umora star 30 let), Jeremy Wintgens (30), Jonathan Lekeu (25) in Eric Parmentier (36), vsi štirje z dokumentirano kriminalno preteklostjo, so bili s pomočjo ukradenega Džarfijevega telefona locirani pet dni po najdbi njegovega trupla, in februarja 2014 obtoženi homofobnega umora in tatvine, ob številnih oteževalnih okoliščinah, vključno s tem, da so storili umor z namenom tatvine, mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja. Sodišče je Mutluja Kizilaslana, Jérémyja Wintgensa in Erica Parmentierja obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, Jonathana Lekeuja pa na trideset let zaporne kazni. Primer pomeni precedens v belgijski kazenski zakonodaji, saj se je prvič zgodilo, da je belgijsko sodišče zločin po novi zakonodaji obsodilo kot homofobni umor. Ta odločitev in sprememba zakonodaje na področju zločinov iz sovraštva pa sta tudi pomembno spreobrnili zgodovinski tok boja proti nasilju nad LGBTQIA+ osebami v Belgiji.

Projekcijo bo z nagovorom uvedel minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Po projekciji se bodo s Polono Černič pogovarjali: Tatjana Bobnar, Aljoša Gadžijev, Linn Julian Koletnik, Roman Kuhar in ministrica za pravosodje, Dominika Švarc Pipan.

N-BsTeFyHW4