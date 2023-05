Anketa / Podpora vladi upadla, podpora Golobovi stranki stabilna

Upadla je tudi podpora Janševi SDS

Predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob in predsednik opozicijske SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Trend padanja podpore vladi se nadaljuje, pri čemer je nekoliko večji delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno, kaže majska raziskava Vox populi za časnik Dnevnik. Stabilna ostaja podpora največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda, podpora opozicijski SDS pa je upadla. Stabilna ostaja tudi podpora drugim strankam.

Gibanje Svoboda ostaja stranka z največjo podporo, saj bi jo volilo 24,8 odstotka vprašanih (aprila 25,1 odstotka), za njo pa je SDS, ki ji je podpora v zadnjem mesecu upadla s 23,1 na 21,7 odstotka. Sledijo še SD s 7-odstotno podporo (aprila 7,2 odstotka), NSi s 6,9 odstotka podpore (aprila 6,7 odstotka) in Levica s 4,7 odstotka podpore (aprila 4,5).

Volitev se ne bi udeležilo 5,1 odstotka vprašanih (aprila 4,3 odstotka), 27,1 odstotka vprašanih pa ne ve, koga bi volili (aprila 24,4 odstotka). Druge stranke bi volilo 3,4 odstotka vprašanih (aprila 4,7 odstotka), pri čemer so vprašani med drugimi strankami navedli Piratsko stranko, SNS, Vesno, DeSUS, SLS, Zelene, Resnico in SAB.

Izračun sedežev v DZ kaže, da bi Gibanje Svoboda prejelo 34 mandatov (zdaj jih ima 41), SDS 29 (zdaj 27), deset mandatov bi pripadlo SD (zdaj sedem), NSi bi imela devet poslancev (zdaj osem), Levica pa šest (zdaj pet). Koalicija bi tako s 50 poslanci še vedno uživala parlamentarno večino proti 38 poslancem opozicije.

Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 48,2 odstotka vprašanih, kot uspešno pa 45,8 odstotka, pri čemer se je razlika med dvema skupinama z aprilskih 0,4 odstotne točke povečala na 2,4 odstotne točke.

Vlado sicer kot uspešnejšo ocenjujejo moški (57 odstotkov) v primerjavi z ženskami (43 odstotkov), ter anketiranci v mestih (52 odstotkov) v primerjavi z anketiranci na podeželju (42 odstotkov). Z vlado so bolj nezadovoljni mlajši volivci, saj jih vlado kot uspešno vidi 39 odstotkov, pri čemer je ta delež pri starejših 52-odstoten.

Najbolj priljubljen politik v državi minister za zdravje

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je poslanca SDS Anžeta Logarja zamenjal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, Logar pa je zdrsnil na tretje mesto, za predsednico republike Natašo Pirc Musar. Evropska poslanka NSi Ljudmila Novak je ocenjena nekoliko slabše, a ostaja na četrtem mestu, tako kot petouvrščeni predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je v maju prejel nekoliko boljšo oceno.

Sledijo mu zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon, predsednik NSi Matej Tonin, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, deseterico pa zaključuje minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec je zdrsnil na 19. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa na 20. mesto.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 8. in 10. majem prek telefona na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.