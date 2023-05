»Vrnitev Turčije iz avtokracije nazaj v demokracijo se ni posrečila«

IZJAVA DNEVA

"Vrnitev Turčije iz avtokracije nazaj v demokracijo se na minulih nedeljskih volitvah ni posrečila. Rezultat tako predsedniških kot parlamentarnih volitev je precej drugačen, kot so si ga obetali v opoziciji. Po tihem, v zadnjih dneh pa tudi vse glasneje so upali na zmago v prvem krogu predsedniških volitev. A to, da se je Kemal Kiliçdaroglu slednjič uvrstil na drugo mesto in je Erdogan skorajda zmagal v prvem krogu, je vendarle zelo bridka pilula, ki je niso pričakovali."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o tem da je aktualni vladajoči koaliciji na parlamentarnih volitvah spet uspelo dobiti večino poslanskih sedežev, zato mora opozicija sedaj staviti vse na zmago v drugem krogu predsedniških volitev)