Dileme kapitalistične ekonomije, tiska in postcovidne družbe

Razstava Mladininega fotografa Boruta Krajnca

Prehajanje, 4. april 2020

© Borut Krajnc

V Bežigrajski galeriji 2 je do 24. junija na ogled fotografska razstava Boruta Krajnca Kot tu in onkraj. Razstavljeni so trije cikli dokumentarnih fotografij Praznine, Pritisk in Prehajanje, ki jih je Krajnc ustvaril med letoma 2005 in 2021. Vsi kažejo visoko občutljivost avtorja za lokalne in globalne socialnopolitične pojave, so zapisali v galeriji.

Fotografov cikel Praznine (2004-2008) se navezuje na finančno krizo in njene daljnosežne posledice, cikel Pritisk (2020) razmišlja o krizi tiskanih medijev, cikel Prehajanje (2020-2021) pa se ukvarja z zdravstveno krizo in posledicami pandemije covida-19.

Avtor "z domišljenim konceptualnim pristopom upodablja aktualne dileme kapitalistične ekonomije, tiska in postcovidne družbe", so zapisali v galeriji.

Praznine, Samova Ulica, Ljubljana, 7. avgust 2005

© Borut Krajnc

"Med svetlobo narave in zamolčano svetlobo sveta so bile ustvarjene fotografije na razstavi Kot tu in onkraj Boruta Krajnca," pa je ob razstavi zapisal kustos Miloš Bašin. "V molku, ob molku sveta, v času virusa, v obdobjih, ko so bili propagandni panoji v pokrajinah in na stenah hiš prazni in beli...," je še dodal Bašin.

Borut Krajnc (1964) je dokumentarni fotograf in fotoreporter, deluje tudi kot neodvisni umetnik. Od leta 1991 je fotograf tednika Mladina. Je avtor fotografij v knjigi Route66 ter soavtor monografije Restart.

Leta 2009 je zmagal na festivalu Slovenian Press Photo. V svojih delih se osredotoča na aktualne družbeno-politične tematike. Poglobljeno obravnava odnose med politiko in gospodarstvom ter pri tem uporablja konceptualni in dokumentarni pristop. S ciklom Praznine (2008) je sodeloval v več mednarodnih projektih. Predstavili so ga v British Journal of Photography. Izdal je fotografsko knjigo Politika v obliki koledarja. Razstavlja doma in v tujini.