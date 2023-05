TV komentar / Celjski miting resnice

Kako narediti oddajo o mladostnikih, ki jo potem dejansko gledajo mladostniki?

Voditeljica Janja Sodja med gosti in občinstvom v oddaji NEnasilje, ki so jo posneli v Celju.

© POP TV

Na POP TV so dejansko začeli uživati v novem položaju prvega javnega televizijskega medija – položaj, ki ga imajo, odkar SDS oblega RTV. A ko pravimo uživati, mislimo dobesedno: prav uživajo v tem, da delajo kompleksne in natančno izdelane oddaje. Tako so si vzeli čas in naredili uro in pol dolgo oddajo kot odziv na zdaj že več kot mesec dni star dekliški pretep na strehi celjskega nakupovalnega središča. Voditeljica Janja Sodja je bila kot vedno dovolj sodobna, oddajo pa so postavili kar v Celju, kjer redko doživijo takšne medijske dogodke, s čimer so avtomatično h gledanju privabili lokalno prebivalstvo, tudi mlade. Zadetek v polno.