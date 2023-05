Več izrazitih narcističnih in psihopatskih osebnostnih značilnosti, tudi med mlajšo populacijo

IZJAVA DNEVA

"Smo zelo individualistična in tekmovalna družba in tudi z velikimi zahtevami tako v šolskem, delovnem kakor zasebnem življenju. Iz socialnih bitij se spreminjamo v digitalna, veliko informacij črpamo iz virov in na načine, ki jih še pred 20 leti ni bilo na voljo, zdaj pa so nosilci našega napredka. Tega razvoja ne bomo mogli ustaviti. Tako kot so zdaj aktualne razprave o uporabi umetne inteligence, kako jo umestiti v naše življenje ali pa morda sploh ne, ker ne vemo, kam to pravzaprav pelje. Tudi tega razvoja ne bomo mogli ustaviti. Veljalo bi pa dobro razmisliti, kako in s čim ljudi opremiti, da bodo lažje in z manj stiskami preživeli v hitro spreminjajočem se svetu. Proti globalnim svetovnim trendom in vzorom smo nemočni, lahko pa poskušamo krepiti tiste lastnosti in priložnosti, ki omogočajo lažje spoprijemanje s težavami in ovirami. To je na dolgi rok še najboljši recept. Dejansko opažamo več izrazitih narcističnih in psihopatskih osebnostnih značilnosti, tudi med mlajšo populacijo, to pa seveda ne pomeni, da imamo osebnostno motene otroke. Govorimo o tistih nekaj odstotkih z zelo izraženimi, odklonskimi osebnostnimi lastnostmi …"

(Dr. Lilijana Šprah, psihologinja, o tem, da družba danes izrazito negativno vpliva na otroke; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)