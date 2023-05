»Tisti, ki imajo od sedanjega stanja koristi, bodo status quo branili«

IZJAVA DNEVA

"Zdravstvo je sistem, kakor marsikje, v katerem delujejo veliki umi, veliki egi, plemenite duše in vzvišeni, menda nezmotljivi liki. Izhodišče, da se vse začne s konsenzom, je simpatično, toda brez političnega realizma. Reforma se ne začne z iskanjem konsenza, temveč se začne z diagnostiko. Kdo ima od sedanjega stanja neupravičene koristi? Kdo v tej igri izgublja? Kateri pacienti in kateri segmenti zdravstvenega sistema izgubljajo? Diagnoza, da se ne razumemo dovolj dobro, sicer pa smo na isti strani, ni zadostna. Tisti, ki imajo od sedanjega stanja koristi, bodo status quo branili. Nekateri so do sedanjega stanja upravičeno kritični. Resna diagnostika, ki postavlja v središče ustavna načela o univerzalnem dostopu ljudi do zdravstva, je prva točka."

"Dolgotrajno iskanje nedosegljivega soglasja v zdravstvenem sistemu pomeni, da politična oblast prelaga odgovornost za začetek reforme na abstraktno entiteto. V svetu mogočnih interesov o nekaterih rečeh pač ne bo konsenza."

(Novinar Ali Žerdin o iskanju konsenza znotraj zdravstvenega sistema; via Delova Sobotna priloga)