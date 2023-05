Golobova vlada / »Slovenijo smo vrnili v tirnice normalnosti«

V vladni koaliciji so ob prvem letu mandata zadovoljni z opravljenim delom

Urška Klakočar Zupančič, Robert Golob, Luka Mesec in Tanja Fajon

© Željko Stevanić

V vladni koaliciji so ob prvem letu mandata zadovoljni z opravljenim delom, Slovenijo jim je uspelo vrniti v "tirnice normalnosti", so prepričani. Prostor za izboljšave ob težko pričakovanih reformah vidijo v komunikaciji. Kljub nekaterim napetostim v posameznih strankah koalicije, ta, kot kaže, ostaja trdna in odločena mandat izpeljati do konca.

Vladna koalicija, ki so jo po lanskih volitvah v DZ sestavile Gibanje Svoboda, SD in Levica, bo kljub mladosti in neizkušenosti največje vladne stranke, prvim trenjem med koalicijskimi partnerji in ob političnemu preigravanju prekaljene opozicije prvo leto svojega mandata navzven zaključila brez večjih prask.

Med dosežki v koaliciji izpostavljajo "vrnitev Slovenije v tirnice normalnosti". "Razpoloženje v državi je po dveh letih ustrahovanja ljudi spet sproščeno," poudarjajo v največji vladni stranki Gibanje Svoboda.

Med ključnimi potezami izpostavljajo sprejete ukrepe za blaženje energetskih izzivov in prehranske krize ter posledic draginje. Izpostavili so tudi 4,5-odstotno zvišanje pokojnin in 5,2-odstotno redno uskladitev, zvišanje minimalne plače, dvig povprečnine ter odstranjevanje rezilne žice in panelne ograje na meji s Hrvaško. Ocenjujejo, da se učinkovito odzivajo tudi na akutne države v zdravstvu.

"V Levici, ki je bila dva mandata uspešna opozicijska stranka, smo sprejeli odgovornost in se v tem letu izkazali tudi kot stranka, ki je sposobna sodelovati v vladni koaliciji."

Manjši koalicijski partnerici izpostavljata predvsem delo na resorjih v kvoti stranke. V SD so spomnili na odpravo "škodljivih ukrepov prejšnje vlade", gradnjo stabilnega in odpornega gospodarstva, vrnitev slovenske zunanje politike v jedrno Evropo, krepitev diplomacije, predvsem v luči kandidature za sedež v Varnostnem svetu ZN ter pripravo na črpanje evropskih razvojnih sredstev.

V Levici pa ocenjujejo, da je stranka prevzela vodenje nekaterih ključnih projektov, med drugim področje dolgotrajne oskrbe in prenovo stanovanjske politike. Izpostavljajo tudi delo na "osvobajanju Radiotelevizije Slovenija". "V Levici, ki je bila dva mandata uspešna opozicijska stranka, smo sprejeli odgovornost in se v tem letu izkazali tudi kot stranka, ki je sposobna sodelovati v vladni koaliciji," poudarjajo.

Ob nemalo kritikah ob napovedanih velikopoteznih reformah, ki si jih je vlada zadala, v strankah koalicije vidijo prostor za izboljšavo predvsem na področju komunikacije.

Premalo jasna komunikacija nekaterih načrtovanih ukrepov je namreč po oceni Gibanja Svoboda puščala možnost različnih interpretacij, kar da je povzročilo zmedenost in nerazumevanje nekaterih ukrepov v javnosti. V SD pa so prepričani, da strah spremlja vse spremembe, ob tem pa so stvari marsikdaj narobe razumljene in so storjene napake, zato kot ključno med drugim ocenjujejo jasno komunikacijo.

Fokus vladne koalicije bo tudi v prihodnje izpeljava začrtanih reform, obljubljajo. V Svobodi ob tem zatrjujejo, da glavna prioriteta ostaja vsem dostopno, kakovostno, transparentno in učinkovito javno zdravstvo.

Ob doslej sicer usklajenih nastopih koalicijskih partnerjev v javnosti in bolj ali manj enotnem glasovanju koalicijskih poslancev v DZ pa v zraku ostajajo ugibanja, kako bi na koalicijsko dinamiko utegnilo vplivati dogajanje v posameznih strankah koalicije, zlasti SD in Levici.

Prvaka obeh strank Tanja Fajon in Luka Mesec se namreč dobro leto po parlamentarnih volitvah soočata s pozivi dela članstva k nujnosti sprememb na nadaljnji poti strank, ki ju vodita.

V SD je nedavno z izjavo, da se je stranka izgubila v politični korektnosti, s čimer da je izgubila vonj, okus in barvo ter postala nevidna, presenetil vodja poslancev Jani Prednik. Ob besedah, da še ni opustil ambicije vodenja SD, pa naj bi v zraku ostajalo tudi vprašanje, ali se dosedanji predsednici Tanji Fajon maje stolček na čelu stranke. Predsednica SD, sicer zunanja ministrica, zatrjuje, da vse kritike jemlje kot dobronamerne, pa tudi, da je SD, ki jo želi videti v vrhu gibanja družbenih sprememb, enotna in močna, zato bodo trdo delali naprej.

Pestro je tudi v Levici, kjer tik pred volilnim kongresom del članstva s poslancem Miho Kordišem na čelu poziva k repozicioniranju stranke na levo ter napoveduje snovanje levega krila stranke. Koordinator Levice Mesec, ki se podaja po vnovičen mandat na čelu stranke, očitke o premiku na sredino zavrača, saj da je "stranka vedno bila na levi in nikoli ni šla nikamor". Prav tako po njegovih besedah v stranki ni slišati pozivov k izstopu iz vlade, kar vidi kot zaupnico ministrski ekipi Levice.

Tudi premier Robert Golob kljub vrenju v obeh manjših strankah koalicije zatrjuje, da je vzdušje v vladi na prelomu v drugo leto mandata "dobro in sproščeno".