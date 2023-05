»Napadi na Kijev so bili odbiti«

Ukrajinska prestolnica ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov

Župan Kijeva Vitalij Kličko pa je sporočil, da napadi niso zahtevali smrtnih žrtev ali ranjenih.

© Wikimedia Commons

Ukrajinska prestolnica Kijev ter mesto Odesa in regija Hmelnicki na zahodu države so bili ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov. Ukrajinski sistemi zračne obrambe naj bi skupno prestregli in uničili več kot 40 manevrirnih raket in 35 brezpilotnih letal. Tudi danes iz Kijeva poročajo o napadih, v katerih je bila ena oseba poškodovana.

V Kijevu je bilo danes ob 10. uri po srednjeevropskem času slišali najmanj deset eksplozij, so poročali novinarji francoske tiskovne agencije AFP. Napad je pozneje potrdil tudi župan Kijeva Vitalij Kličko, ki je prebivalce pozval, naj se zatečejo v zaklonišča. Po navedbah oblasti so delci sestreljenih raket padli v treh mestnih okrožjih, pri čemer je bila ena oseba poškodovana.

Ruske sile so Kijev ter mesto Odesa in regijo Hmelnicki napadle tudi ponoči. Kot je Kličko takrat sporočil, napadi na Kijev niso zahtevali smrtnih žrtev ali ranjenih.

Nočni napad je bil že petnajsti napad na ukrajinsko prestolnico od začetka maja, izveden pa je bil z manevrirnimi raketami, ki so jih izstrelili strateški bombniki Tu-95MS, in brezpilotnimi letali, je civilna in vojaška uprava Kijeva pojasnila na Telegramu. Kot je dodala, "s temi nenehnimi napadi sovražnik poskuša civilno prebivalstvo ohranjati v stanju globoke psihološke napetosti".

V regiji Hmelnicki so ruske rakete medtem zadele več objektov, vključno z vojaškim. V napadu na vojaški objekt naj bi bila poškodovana skladišča goriva in pet letal. Eksplozije so ponoči odjeknile tudi v Odesi. V pristanišču mesta je namreč po napadu z droni izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Valerija Zalužnega so ruske sile v nedeljskih napadih nad Ukrajino izstrelile skupno do 40 manevirnih raket in 35 brezpilotnih letal. Od tega naj bi ukrajinska zračna obramba sestrelila 37 raket in 29 dronov.

Rusija je sicer najobsežnejši napad z brezpilotnimi letalniki na Kijev od začetka invazije na Ukrajino izvedla v noči na nedeljo. Štirideset od 54 izstreljenih dronov je bilo usmerjenih na ukrajinsko prestolnico, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, tri pa ranjene.

Spopadi se medtem nadaljujejo za nadzor nad mestom Bahmut na vzhodu države, je danes sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Ob tem je dodala, da se je intenzivnost ruskih napadov v mestu bistveno zmanjšala, potem ko je ruska najemniška vojaška skupina Wagner začela umikati svoje sile iz Bahmuta in položaje predajati rednim ruskim enotam.

