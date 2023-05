Zakon, ki posameznikom prepoveduje, da se identificirajo kot osebe LGBTQ

Za kršitve v Ugandi so predvidene ene najvišjih kazni na svetu

Ugandski predsednik Yoweri Museveni je danes podpisal novo zakonodajo glede oseb LGBTQ, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njegovega urada. Zakon med drugim posameznikom prepoveduje, da se identificirajo kot osebe LGBTQ, za kršitve pa so predvidene ene najvišjih kazni na svetu.

Ugandski parlament je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da je Museveni potrdil zakonodajo, ki so jo poslanci odobrili v začetku meseca.

Parlament je sicer po pozivu predsednika nekoliko spremenil prvotni predlog zakona, vendar pa je v njem ostala večina določb, ki so povzročile ogorčenje na Zahodu. Tako po spremenjeni različici ni kaznivo, če se nekdo opredeli kot istospolno usmerjeni, je pa kaznivo dejanje sodelovanje v homoseksualnih dejanjih, za kar je predvidena dosmrtna zaporna kazen.

Prvotna različica zakona je tudi predvidevala obvezno prijavo sumov homoseksualnih dejanj policiji, kršiteljem pa je grozila šestmesečna zaporna kazen. Poslanci so to določbo spremenili, potem ko je Museveni opozoril, da bi lahko povzročila "konflikte v družbi". Po novem morajo državljani poročati le o sumih spolnih kaznivih dejanj zoper otroke in ranljive osebe, predvidena kazen pa je pet let zapora.

Poslanci pa niso upoštevali Musevenijevega priporočila, naj črtajo določbo, ki za homoseksualnost z oteženimi okoliščinami predvideva smrtno kazen. To pomeni, da bi bili lahko večkratni storilci obsojeni na smrt. Uganda po poročanju AFP sicer že več let ne izvaja smrtne kazni.

Nespremenjena ostaja tudi določba, po kateri bo vsakdo, ki "zavestno spodbuja homoseksualnost", obsojen na 20 let zapora. Organizacijam, ki jih bodo spoznali za krive spodbujanja istospolnih dejavnosti, pa grozi desetletna prepoved delovanja.

Museveni je zakonodajo podpisal, čeprav so ga tako Združeni narodi kot nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International pozvali, naj tega ne stori. Za Zahod sporna zakonodaja ima v Ugandi široko podporo javnosti.

Združeni narodi zgroženi nad diskriminatornim zakonom

V Uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) so izrazili zgroženost nad sprejetjem drakonskega in diskriminatornega zakona. Poudarili so, da je zakon v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami ter da utira pot sistematičnemu kršenju pravic oseb LGBTQ.

Namestnica direktorja nevladne organizacije za človekove pravice Human Rights Watch za Afriko Ashwanee Budoo-Scholtz je v izjavi za AFP dejala, da je zakon diskriminatoren in ga označila za korak v napačno smer.

Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji (Globalni sklad), Skupni program Združenih narodov za HIV/aids (UNAIDS) in načrt ameriškega predsednika za pomoč pri aidsu (PEPFAR) pa so v skupnem odzivu izrazil zaskrbljenost, da bi zakon lahko negativno vplival na zdravje ljudi v Ugandi in na doslej uspešen odziv na aids. Kot so poudarili, sta Uganda in njen predsednik Yoweri Museveni zdaj med vodilnimi v prizadevanjih za odpravo aidsa, novi zakon pa bo oviral zdravstveno vzgojo in ozaveščanje, ki lahko pomagata odpraviti aids kot grožnjo javnemu zdravju.

Navedli so še, da sta stigma in diskriminacija, povezana s sprejetjem zakona, že poslabšali dostop do storitev za preprečevanje in zdravljenje te bolezni. Osebe LGBTQ v Ugandi se vse bolj bojijo za svojo varnost in zaščito, vse več ljudi pa strah pred napadi, kaznimi in nadaljnjo marginalizacijo odvrne od iskanja pomembnih zdravstvenih storitev, so še zapisali. Ob tem so pozvali k ponovni preučitvi zakona, da bi Uganda lahko nadaljevala svojo pot zagotavljanja pravičnega dostopa do zdravstvenih storitev in do leta 2030 odpravila aids kot grožnjo javnemu zdravju.

