Hrvaška / Napitnine do 3360 evrov letno ne bodo več obdavčene

Po uveljavitvi davčne reforme bo delavec prejel celoten znesek napitnine

Hrvaška vlada je v sklopu davčne reforme napovedala, da napitnine do zneska 3360 evrov letno ne bodo več obdavčene. Po aktualni zakonodaji na Hrvaškem na napitnino obračunajo davek in prispevke, delodajalec pa delavcu izplača neto znesek. Po uveljavitvi davčne reforme bo delavec prejel celoten znesek napitnine.

Napitnine bodo stranke še naprej lahko plačevale tako z gotovino kot s plačilnimi karticami, a jih bodo po novem v celoti prejeli delavci.

"Po obračunu, ki je odvisen od položaja posameznega delavca na osnovi osebne olajšave, kraja dela, kraja prebivališča in podobno, delavcu danes od enega evra pripada le 40 do 50 odstotkov napitnine v neto znesku. Po novem bodo delavcu izplačali celotno napitnino, seveda do meje za obdavčitev," je za hrvaški časnik Poslovni dnevnik pojasnila Đurđica Mostarčić iz hrvaške obrtniške zbornice (HOK).

"Po obračunu, ki je odvisen od položaja posameznega delavca na osnovi osebne olajšave, kraja dela, kraja prebivališča in podobno, delavcu danes od enega evra pripada le 40 do 50 odstotkov napitnine v neto znesku. Po novem bodo delavcu izplačali celotno napitnino, seveda do meje za obdavčitev."



Đurđica Mostarčić,

hrvaška obrtniška zbornica (HOK)

O obdavčitvi napitnine nad mejo za obdavčitev se medtem HOK in finančno ministrstvo še dogovarjata. Prav tako morajo gostinci poiskati odgovor na vprašanje, povezano s stroški kartičnega poslovanja, tako da obračunavanje napitnine ne bo predstavljalo stroškov ne za delodajalce ne za delavce.

Sprememba v obdavčiti napitnin bo po oceni gostincev pomenila dodatno vzpodbudo za zaposlovanje v gostinskem sektorju. Gostinci bodo na ta način lažje zadržali obstoječo delovno silo in iskali novo, je dejal predsednik ceha gostincev pri HOK Franz Letica. Izpostavil je tudi pomen transparentnosti za delavce in davčno upravo, saj da bo v vsakem trenutku vidno, koliko dodatnega prihodka na dogovorjeno plačo ima delavec.

Nov paket davčne reforme je hrvaška vlada predstavila minuli teden. V sklopu reforme bo vlada spremenila devet zakonov, veljati pa bodo začeli predvidoma 1. januarja.