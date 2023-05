RTV / »Zbujamo se iz nočne more, a za nas pravi izzivi šele prihajajo«

Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Helena Milinković opozarja, da trenutno vodstvo za seboj pušča pogorišče in veliko škodo, ne samo finančno, ampak tudi kadrovsko

Transparenti z jasnimi sporočili na shodu v podporo stavkajočim na RTV Slovenija

© Janez Zalaznik

Odločitev ustavnega sodišča o odpravi zadržanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pomeni začetek depolitizacije javnega servisa, so na današnji novinarski konferenci izpostavili predstavniki zaposlenih in stavkajočih na RTVS. Sledi urejanje razmer na RTVS, ki pa po oceni stavkajočih ne bo lahka naloga.

"Po našem mnenju je ustavno sodišče s svojo odločitvijo tudi prepoznalo pomen javne RTVS za uveljavljanje ustavne pravice javnosti do obveščenosti in svobode govora zaposlenih ter demokracijo v tej državi. Za nas v novinarskem sindikatu in uredništvih to pomeni začetek konca," je na novinarski konferenci dejala predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Helena Milinković.

Pričakuje, da se bo novi svet RTVS sešel čim prej in začel s trdim delom, saj urejanje razmer na RTV za nikogar ne bo lahka naloga. "Trenutno vodstvo namreč za seboj pušča pogorišče in veliko škodo, ne samo finančno, ampak tudi kadrovsko," je še poudarila.

Prav tako je izrazila pričakovanje, da bo novo vodstvo RTVS sledilo interesu javnosti ter da bo znova vzpostavilo dialog z zaposlenimi in vsemi sindikati. V stavkovnem odboru medtem pričakujejo, da bodo z novo upravo sklenili tak stavkovni sporazum, ki bo spoštoval pravice zaposlenih in javnosti, programske in profesionalne standarde ter da bo dialog odkrit in profesionalen, je še dodala.

"Svobodno novinarstvo ni samoumevno, ko navidezno demokratične vlade spodkopavajo neodvisnost pravnega sistema, omejujejo svobodo novinarjev in vsakršno nasprotovanje prikazuje kot izdajo."



Robert Pajek,

predsednik sveta delavcev RTV Slovenija

Svobodno novinarstvo ni samoumevno, ko navidezno demokratične vlade spodkopavajo neodvisnost pravnega sistema, omejujejo svobodo novinarjev in vsakršno nasprotovanje prikazuje kot izdajo, pa je poudaril predsednik sveta delavcev RTVS Robert Pajek. "Danes lahko rečem, da se zbujam iz nočne more. Za nas pravi izzivi šele prihajajo. Ne glede na vse bo svet delavcev še naprej gledal pod prste tudi novi upravi in opozarjal na napake in hkrati kot organ soupravljanja aktivno sodeloval pri postavljanju novega in predvsem svobodnega RTVS," je poudaril.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je medtem novo upravo in nov svet pozvala, naj vztrajajo pri pripravi in izvedbi sanacijskega programa, ki bo odpravil nastalo škodo, da na koncu RTVS ne bo taka, kot je bila pred letom ali dvema, ampak veliko boljša.

Slovenija je k sreči še vedno država, kjer se na sodišču doseže pravica in kjer je javnost tako ozaveščena, da gre na referendum in glasuje za zakon, ki ga potem potrdi ustavno sodišče, je poudarila nezakonito odstavljena direktorica Televizije Slovenija (TVS) Natalija Gorščak. Prav tako je izrazila upanje, da bi boj za RTVS pomagal tudi kolegom na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni, Črni Gori in drugod, kjer so javne televizije še vedno v rokah avtokratskih režimov.